Ιράν: Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.200 έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις

Ο αριθμός των νεκρών από τη βία που συνόδευσε τις διαδηλώσεις στο Ιράν ανήλθε τουλάχιστον σε 35 άτομα.

Το στοιχείο προέρχεται από το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency, το οποίο ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις, οι οποίες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, έχουν σκοτωθεί 29 διαδηλωτές, τέσσερα παιδιά και δύο μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 250 τοποθεσίες σε 27 από τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Η ομάδα, η οποία βασίζεται σε δίκτυο ακτιβιστών στο εσωτερικό του Ιράν για την ενημέρωσή της, έχει αποδειχθεί αξιόπιστη σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, που θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τους παραστρατιωτικούς Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε αργά τη Δευτέρα ότι περίπου 250 αστυνομικοί και 45 μέλη της εθελοντικής πολιτοφυλακής Basij τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις. Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει συνολικά στοιχεία ή λεπτομερή ενημέρωση για την έκταση των ταραχών.

Το Ιράν υπόσχεται έρευνα στο Ιλάμ

Αργά τη Δευτέρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέθεσε στο υπουργείο Εσωτερικών τη συγκρότηση ειδικής ομάδας για μια «πλήρη έρευνα» σχετικά με τα γεγονότα στην επαρχία Ιλάμ.

Η κομητεία Μαλεκσαχί, στην επαρχία Ιλάμ — περίπου 515 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης — έχει γίνει το επίκεντρο θανατηφόρων επεισοδίων, με βίντεο στο διαδίκτυο να φέρονται να δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν πολίτες.

Η προεδρία αναγνώρισε επίσης ένα «περιστατικό σε νοσοκομείο στην πόλη Ιλάμ». Διαδικτυακά βίντεο έδειχναν δυνάμεις ασφαλείας με εξοπλισμό καταστολής να εισβάλλουν σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με ακτιβιστές, αναζητούσαν διαδηλωτές.

Η έφοδος στο νοσοκομείο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, το οποίο, σε ανακοίνωση στα περσικά, χαρακτήρισε το περιστατικό «έγκλημα».

«Η εισβολή σε θαλάμους, ο ξυλοδαρμός του ιατρικού προσωπικού και η επίθεση στους τραυματίες με δακρυγόνα και πυρομαχικά αποτελεί ξεκάθαρο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Τα νοσοκομεία δεν είναι πεδία μάχης».

Νωρίτερα, το Fars είχε ισχυριστεί, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι διαδηλωτές έφεραν πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες. Αν και τα όπλα είναι πιο διαδεδομένα στη δυτική περιοχή του Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι διαδηλωτές ήταν οπλισμένοι. Η επαρχία Ιλάμ διαθέτει εκατοντάδες χιλιόμετρα συνόρων με το Ιράκ.

Η αγροτική επαρχία Ιλάμ, όπου ζουν κυρίως οι κουρδικές και λουρικές εθνοτικές ομάδες της χώρας, αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από AP News