Ιράν: Τι θα συμβεί εάν πεθάνει ο Χαμενεΐ

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό.

Λίγο πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ το Σάββατο, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ CIA είχε ήδη αποτιμήσει τα πιθανά σενάρια της «επόμενης ημέρας» στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η CIA εκτίμησε, ότι ακόμη κι αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτωνόταν στο πλαίσιο των επιθέσεων, πιθανότατα θα αντικαθίστατο «από σκληροπυρηνικές μορφές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές εκτιμήσεις».

Οι αναλύσεις, που συντάχθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες -σύμφωνα με το πρακτορείο- εξετάζουν συνολικά το τι θα μπορούσε να συμβεί στο Ιράν μετά από μια αμερικανική επέμβαση, καθώς και σε ποιον βαθμό μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία — στόχο που, πλέον, έχει διατυπωθεί ανοιχτά από την Ουάσιγκτον.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης αποτελούν επίλεκτη στρατιωτική δύναμη. Οι εκθέσεις της CIA δεν κατέληγαν με βεβαιότητα σε κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, όπως ανέφεραν οι πηγές του Reuters, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών.

Ιράν: Τι προηγήθηκε των επιθέσεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εδώ και εβδομάδες αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιάσει λεπτομέρειες για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της χώρας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Τεχεράνη «τρομοκρατικό καθεστώς» και κάλεσε τον ιρανικό λαό να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για εξέγερση.

Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση έρχεται έπειτα από εβδομάδες εσωτερικών διαβουλεύσεων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για το αν θα πρέπει να πληγεί το Ιράν, μετά τις πολύνεκρες διαδηλώσεις που ξέσπασαν εκεί τον Δεκέμβριο. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιχείρησαν τις τελευταίες εβδομάδες να επιτύχουν συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα με την Τεχεράνη, προκειμένου να αποφευχθεί η επέμβαση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε κορυφαίους κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους, ότι μια αμερικανική επιχείρηση πιθανότατα θα προχωρούσε, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει στάση, ιδίως εάν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα είχαν θετική κατάληξη. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Με πληροφορίες από Reuters