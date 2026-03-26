Ιράν: Θα επιτραπεί σε παιδιά ακόμη και 12 ετών να ενταχθούν στους εθελοντές περιπολίας της Τεχεράνης

Οι αρχές του Ιράν αποφάσισαν να επιτρέψουν σε εφήβους έως και 12 ετών να ενταχθούν στις γραμμές των εθελοντών που περιπολούν στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος.

«Όλος ο κόσμος επιθυμεί να συμβάλει στο μέτωπο αντίστασης κατά του παγκόσμιου τυράννου (σ.σ. διατύπωση που παραπέμπει στις ΗΠΑ) και έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών μεταξύ των νέων» είπε ο Ραχίμ Νανταλί, στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην τηλεόραση, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το AFP.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πολλαπλασιάζουν τα φυλάκια ελέγχου στην Τεχεράνη, με στόχο να εμποδίσουν τυχόν διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Αρμόδιοι για αυτούς τους ενισχυμένους ελέγχους είναι οι Μπασίτζ, η «δύναμη κινητοποίησης» που αποτελείται από περίπου 600.000 εθελοντές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Νανταλί «πολλοί νέοι και έφηβοι θέλουν να συμμετάσχουν» σε αποστολές που αναλαμβάνουν οι Μπασίτζ, όπως «να συλλέγουν δεδομένα ασφαλείας και να κάνουν περιπολίες».

Συμφωνία Ιράν και ΗΠΑ;

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις των περασμένων ημερών, υποστηρίζει πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» για πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη διαβιβάσει στην Τεχεράνη ένα σχέδιο 15 σημείων μέσω του Πακιστάν, την ώρα που το Ιράν έχει δώσει «επίσημη απάντηση».

«Θα δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα και αν μπορούμε να πείσουμε το Ιράν ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο καμπής, χωρίς καλές εναλλακτικές, πέρα από περισσότερους θανάτους και καταστροφή. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτό είναι εφικτό», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε συνεδρίαση του αμερικάνικου υπουργικού συμβουλίου.