Ιράν: Θα απαγχονιστεί 26χρονος που συμμετείχε στις διαδηλώσεις - Διεθνής κατακραυγή

Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει αύριο, Τετάρτη (15/1) τον πρώτο διαδηλωτή στο πλαίσιο των μαζικών συλλήψεων που ακολούθησαν τις εκτεταμένες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη, μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Καράτζ, όπως ανέφεραν οι ΜΚΟ Iran Human Rights (IHRNGO) και National Union for Democracy in Iran (NUFD).

«Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί ότι του επιβλήθηκε η θανατική ποινή και ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου» δήλωσαν πηγές στην IHRNGO, τις οποίες επικαλείται με τη σειρά του το αμερικανικό δίκτυο, Fox News.

Ιράν: Τι αναφέρουν ΜΚΟ για την εκτέλεση του 26χρονου

Ο διευθυντής της IHRNGO, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι εκτεταμένες δολοφονίες άοπλων διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζουν τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προσθέτει το Fox News.

«Ο κίνδυνος μαζικών και εξωδικαστικών εκτελέσεων διαδηλωτών είναι εξαιρετικά σοβαρός», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Στο πλαίσιο της Αρχής της Ευθύνης για την Προστασία (Responsibility to Protect), η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους άμαχους διαδηλωτές από μαζικές δολοφονίες που διαπράττουν η Ισλαμική Δημοκρατία και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης. Καλούμε τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών στις δημοκρατικές χώρες να υπενθυμίσουν στις κυβερνήσεις τους αυτή την ευθύνη».

Η NUFD καλεί σε διεθνή στήριξη για να αποτραπεί η εκτέλεση του Σολτανί, τονίζοντας πως «το μοναδικό του έγκλημα ήταν ότι ζήτησε ελευθερία» για το Ιράν. «Γίνε η φωνή σου» έγραψε η οργάνωση στο Χ. Σύμφωνα, μάλιστα, με την ίδια οργάνωση, στον 26χρονο φέρεται να αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι όποιος συμμετέχει σε διαμαρτυρίες θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, σύμφωνα με την The Sun US.

Η φερόμενη εκτέλεσή του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, γράφει η Daily Mail, καθώς επικρατεί μπλακ άουτ στις επικοινωνίες, την ώρα που η ηγεσία της χώρας επιχειρεί να καταστείλει τις διαμαρτυρίες.

Με πληροφορίες από BBC