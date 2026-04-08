Ιράν: «Τέλος στον εμπλουτισμό ουρανίου» - «Μας παρακαλούσαν για κατάπαυση του πυρός» λέει ο Χέγκσεθ

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Ιράν «παρακάλεσε» για την επίτευξη εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι η πίεση των αμερικανικών επιθέσεων οδήγησε την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Μας παρακαλούσαν για κατάπαυση του πυρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να προχωρήσουν σε μαζικά πλήγματα κατά κρίσιμων υποδομών του Ιράν λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

Όπως είπε, στο στόχαστρο βρίσκονταν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις «που το Ιράν δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί ούτε να ανοικοδομήσει ρεαλιστικά», προσθέτοντας ότι η αποκατάστασή τους θα απαιτούσε δεκαετίες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 800 επιδρομές σε ιρανικούς στόχους μέσα σε μία ημέρα, πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, παρουσίασε απολογισμό της 38ήμερης εκστρατείας, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες καταστροφές στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καταστράφηκε περίπου το 80% των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, εκατοντάδες εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και πάνω από 150 πλοία, ενώ επλήγη και η βιομηχανική βάση της χώρας, με την αποκατάσταση να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει χρόνια.

Ωστόσο, αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι μέχρι και την έναρξη της εκεχειρίας το Ιράν διατηρούσε επιχειρησιακές δυνατότητες. Όπως ανέφεραν, μπορούσε να εκτοξεύει καθημερινά 15 έως 30 βαλλιστικούς πυραύλους και 50 έως 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ την περασμένη εβδομάδα κατέρριψε δύο μαχητικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, μέχρι την εφαρμογή της εκεχειρίας, η Τεχεράνη συνέχιζε να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να στοχεύει ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύθηκε να επιτρέψει την «ασφαλή διέλευση» πλοίων από τα Στενά. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το πέρασμα είναι πλέον ανοικτό και ότι το εμπόριο αναμένεται να αποκατασταθεί, αν και μέχρι στιγμής η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να εμφανίζονται επιφυλακτικές.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η εκεχειρία δεν συνιστά οριστικό τέλος των επιχειρήσεων. «Μια κατάπαυση πυρός είναι μια παύση», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για επανέναρξη των επιθέσεων, εφόσον δοθεί εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει από το Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα το αφαιρέσουν».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας το Ιράν θα σταματήσει πλήρως τον εμπλουτισμό ουρανίου, μια θέση που η Τεχεράνη μέχρι πρόσφατα απέρριπτε κατηγορηματικά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την απομάκρυνση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που, όπως υποστήριξε, παραμένουν θαμμένα μετά από προηγούμενα πλήγματα.

«Δεν θα υπάρχει εμπλουτισμός ουρανίου», έγραψε, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν την άρση δασμών και κυρώσεων, ενώ «πολλά από τα 15 σημεία» του σχεδίου που είχε παρουσιάσει έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στο Ιράν θα αντιμετωπίσει άμεσα δασμούς 50% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, «χωρίς εξαιρέσεις».

Με πληροφορίες από New York TImes