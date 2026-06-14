Ιράν: «Τα πλήγματα στη Βηρυτό δεν θα μείνουν αναπάντητα» – Δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Οι ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού απειλούν να περιπλέξουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση στον Λίβανο μπορεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες για την υπό διαμόρφωση συμφωνία.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πλήγματα που εξαπέλυσε την Κυριακή το Ισραήλ σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν υποδομές της οργάνωσης και δήλωσε ότι προετοιμάζεται για ενδεχόμενα αντίποινα.

Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα στις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν το πνεύμα της εκεχειρίας και θέτουν σε κίνδυνο τη διπλωματική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με την Ουάσιγκτον.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το χτύπημα δείχνει είτε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους είτε πως δεν επιθυμούν να το πράξουν. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι η συνέχιση της διαδικασίας καθίσταται δύσκολη εάν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δεν εφαρμόζονται στην πράξη.

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

Παρόμοιο μήνυμα έστειλαν και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Τεχεράνης. Ο υποδιοικητής του κεντρικού στρατηγείου Khatam al-Anbiya προειδοποίησε ότι τα ισραηλινά «εγκλήματα» στη Βηρυτό «δεν θα μείνουν αναπάντητα», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ παίρνει αποστάσεις από το χτύπημα στη Βηρυτό

Λίγες ώρες μετά τις ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την επιχείρηση, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για συμφωνία με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επίθεση «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί», ιδιαίτερα σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, όπως υποστήριξε, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε απειλές, όμως η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ μικρή και ασήμαντη και δεν θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία», ανέφερε.

Ο Τραμπ κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ζητώντας να σταματήσουν τόσο οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο όσο και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που μπορεί να φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ας μην την τινάξουμε στον αέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή απάντηση

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για ενδεχόμενα αντίποινα μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό.

Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά σε όλα τα μέτωπα, σημειώνοντας ότι ο Λίβανος παραμένει η βασική εστία ενδιαφέροντος, χωρίς να αποκλείονται εξελίξεις και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, το Ισραήλ είχε ενημερώσει τη CENTCOM, τη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, λίγο πριν από την έναρξη της επιχείρησης.

Η συμφωνία παραμένει ανοιχτή αλλά όχι δεδομένη

Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία επρόκειτο να υπογραφεί την Κυριακή, η Τεχεράνη εξακολουθεί να αποφεύγει οποιαδήποτε δέσμευση για το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλείται πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα της χώρας, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και «δεν πρόκειται να υπογραφεί τη χρονική στιγμή που ανακοίνωσε ο Τραμπ».

Η αναφορά αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου Καταριανοί διαμεσολαβητές έφτασαν στην Τεχεράνη για νέο γύρο επαφών με στόχο την ολοκλήρωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται η χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι νέες επιθέσεις στον Λίβανο, οι απειλές για αντίποινα και οι αντιδράσεις σκληροπυρηνικών κύκλων στο εσωτερικό του Ιράν προσθέτουν νέα αβεβαιότητα σε μια διαπραγμάτευση που εξακολουθεί να μην έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία.

Με πληροφορίες από Guardian