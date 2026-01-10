Ιράν: Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες - Γιατροί μιλούν για «ασφυξία»

Καθώς οι αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται, γιατροί περιγράφουν νοσοκομεία τα οποία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Αναλυτικότερα, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής από δύο διαφορετικά νοσοκομεία του Ιράν, μιλώντας στο BBC περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί, επισημαίνοντας ότι οι μονάδες τους έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Σύμφωνα με τον γιατρό στην Τεχεράνη, το εξειδικευμένο οφθαλμολογικό νοσοκομείο Farabi τέθηκε σε κατάσταση κρίσης, με τις επείγουσες υπηρεσίες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στον αριθμό των περιστατικών. Μη επείγοντα χειρουργεία και εισαγωγές ανεστάλησαν, ενώ κλήθηκε επιπλέον προσωπικό για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Παράλληλα, το BBC έλαβε μήνυμα από υγειονομικό σε νοσοκομείο της Σιράζ, στα νοτιοδυτικά της χώρας, ο οποίος ανέφερε ότι μεταφέρονται συνεχώς τραυματίες, χωρίς να υπάρχουν αρκετοί χειρουργοί για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Όπως δήλωσε, πολλοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, κυρίως στο κεφάλι και στα μάτια.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε δεκάδες πόλεις. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ενώ χιλιάδες έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Η κάλυψη των γεγονότων είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πρόσβαση στη χώρα και το Ιράν βρίσκεται σε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου, γεγονός που δυσχεραίνει τη διασταύρωση πληροφοριών.

Την ίδια ώρα, διεθνείς ηγέτες ζητούν να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία. Ο ΟΗΕ εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, τονίζοντας ότι τα κράτη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους πολίτες που διαδηλώνουν ειρηνικά.

