Το Ιράν συνεχίζει την καταστολή - Εκτέλεσε έναν 23χρονο

Οι ιρανικές αρχές απαγχόνισαν έναν 23χρονο στην τελευταία από μία σειρά εκτελέσεις που συγκλόνισαν τη χώρα το φθινόπωρο του 2022.

Ο 23χρονος Mohammad Ghobadlou, που εργαζόταν σε κουρείο, κατηγορήθηκε από τις ιρανικές αρχές ότι σκότωσε έναν αστυνομικό παρασύροντάς τον με το αυτοκίνητό του. Η εκτέλεσή του έγινε αρκετούς μήνες μετά τον τελευταίο απαγχονισμό ενός διαδηλωτή, γεγονός, που σημαίνει ότι η ιρανική κυβέρνηση συνεχίζει να καταστέλλει τη διαφωνία στον απόηχο της πολύμηνης εξέγερσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Μας σκοτώνουν έναν έναν», έγραψε ο ηθοποιός Ashkan Khatibi σε ανάρτησή του στα social media. Στην ανάρτησή του περιελάμβανε και μία φωτογραφία του πατέρα του 23χρονου. Εκείνος, ανάπηρος βετεράνου του πολέμου Ιράν-Ιράκ, τυλιγμένος σε μια κουβέρτα μπροστά από τη φυλακή, βόρεια της Τεχεράνης, εκεί όπου κρατείτο ο γιος του.

Τις ιρανικές διαδηλώσεις πυροδότησε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθικής. Είχε κατηγορηθεί για παραβίαση του νόμου περί χιτζάμπ του Ιράν. Ακολούθησαν μήνες διαδηλώσεων σε πόλεις σε όλη τη χώρα με αιτήματα για κοινωνική ελευθερία και πολιτική αλλαγή.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν σκότωσαν εκατοντάδες διαδηλωτές και συνέλαβαν χιλιάδες ακόμα. Πολλοί από τους κρατούμενους κατηγορήθηκαν για «μοχαρεμπέ», έναν ευρύ όρο που σημαίνει διεξαγωγή πολέμου κατά του Θεού και συνήθως τιμωρείται με θάνατο. Το Ιράν έχει εκτελέσει τουλάχιστον οκτώ άτομα στον απόηχο των διαδηλώσεων.

Μετά τη σύλληψη του Ghobadlou στην Τεχεράνη τον Σεπτέμβριο του 2022, η μητέρα του, Masomeh Ahmadi, είπε ότι οι ενέργειες του γιου της είχαν επηρεαστεί από τη «διπολική διαταραχή και τη μη λήψη φαρμάκων» μαζί με την όλη κατάσταση που επικρατούσε στο Ιράν. Ως αποτέλεσμα, «έχασε τον έλεγχό του και δεν ένιωθε καλά με τον εαυτό του όταν συνέβη το περιστατικό», έγραψε στο Instagram. «Δεν μπόρεσε να πάρει τη σωστή απόφαση».

Πριν από τον απαγχονισμό του την Τρίτη, η μητέρα του έκανε έκκληση σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Φέρτε μου τον γιο μου πίσω σε μένα, Συγχωρήστε τον γιο μου, τον άρρωστο γιο μου».

Τους μήνες, που ακολούθησαν από τη σύλληψή του, μια ομάδα 50 ψυχιάτρων στο Ιράν έγραψε επιστολή στο δικαστικό σώμα στην οποία πρότειναν να εξεταστεί πριν από την καταδίκη του ο κρατούμενος από επιτροπή επαγγελματιών. Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, το οποίο εποπτεύει η δικαιοσύνη του Ιράν, ανέφερε την Τρίτη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επικύρωσε την ετυμηγορία και την θανατική ποινή μετά από ψυχολογική εξέταση.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του Ghobadlou, Amir Raesian, ανέφερε στα social media ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την ποινή και ότι η τελευταία πληροφορία που έλαβε από το δικαστικό σώμα, ήταν ότι η εκτέλεση είχε ανασταλεί, με την επιφύλαξη περαιτέρω έρευνας. Πρόσθεσε ακόμα ότι είχε ενημερωθεί για την εκτέλεσή του, λίγες μόνο ώρες πριν από αυτήν.

«Η εκτέλεση του Mohammad Ghobadlou δεν έχει νομική δικαιολογία και θεωρείται αναμφίβολα δολοφονία», έγραψε ο κ. Raesian σε ανάρτησή του στο X.

Ο Omid Memarian, ειδικός για όσα συμβαίνουν στο Ιράν μαζί με το Democracy for the Arab World Now, μια ομάδα υπεράσπισης με έδρα την Ουάσιγκτον, είπε ότι η εκτέλεση του Ghobadlou ήταν συνεπής με τις προσπάθειες της ιρανικής κυβέρνησης να εκφοβίσει όσους της αντιτάχθηκαν.

Η χώρα αναμένεται να διεξάγει τις βουλευτικές εκλογές την 1η Μαρτίου και όπως ανέφερε και ο Omid Memarian, ενώ η κυβέρνηση είχε προηγουμένως χαλαρώσει την τακτική της περί καταστολής, για να προσελκύσει ψηφοφόρους στις κάλπες, οι διαδηλώσεις του 2022 το άλλαξαν αυτό. «Γι' αυτό βλέπουμε ένα βαθύτερο επίπεδο καταστολής», σημείωσε.

Την Τρίτη, ο Amirhossein Miresmaeili, Ιρανός ρεπόρτερ που παρακολούθησε την υπόθεση του Ghobadlou, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media από μία ομάδα ανθρώπων έξω από τις πύλες της φυλακής όπου κρατούνταν. Μία από αυτές ήτα η μητέρα του και μία η θεία του,

«Τον σκότωσες», λέει μια από τις γυναίκες σε έναν φρουρό στο βίντεο. «Βγήκε στους δρόμους για όλους εσάς τους νέους».

Με πληροφορίες των New YorkTimes