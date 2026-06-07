Ιράν: Συμπληρώθηκαν 100 ημέρες πολέμου - Δυνάμεις των ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά 

Σήμερα συμπληρώνονται 100 ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να έχουν συμφωνήσει σε μία κατάπαυση του πυρός που όμως δεν σταμάτησε τις εχθροπραξίες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ».

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου επειδή είναι «δυνατοί» και «περήφανοι». Όπως είπε: «Δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να καταλήξουν σε συμφωνία».

Αυξάνονται οι νεκροί στον Λίβανο

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις αποτυγχάνουν, οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίζονταν, με τον Λίβανο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας το Σάββατο 6 Ιουνίου να σκοτώνει τρία μέλη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων και τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει δυο θανάτους στις τάξεις του.

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε στρατιωτικό όχημα ανάμεσα στη Χαρντάλι και τη Ναμπάτια, σκοτώνοντας «δυο αξιωματικούς» και «στρατιώτη», όπως ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου», η οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον να τερματιστούν οι επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες όπως τόνισε «μένουν ατιμώρητες».

Χεζμπολάχ: «Ειδεχθές έγκλημα» η επίθεση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο

Ερωτηθείς σχετικά, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πως έθεσε στον στόχο του όχημα που κινείτο «με ύποπτο τρόπο» προς την κατεύθυνση δικών του δυνάμεων σε περιοχή επιχειρήσεων κοντά στην Τεμπνίτ (νότια), όπου είναι παρούσα η Χεζμπολά, και υπήρχε κίνδυνος να τις στοχοποιήσει.

Όπως επιμένει σε σχετική ανακοίνωσή του, επενέβη «εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και όχι εναντίον του λιβανικού στρατού» και πρόσθεσε ότι το «συμβάν» τελεί «υπό εξέταση».

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε την επίθεση αυτή «ειδεχθές έγκλημα» και «φυσική συνέπεια της περιφρόνησης των αρχών για την εθνική κυριαρχία της χώρας και το αίμα του λαού της» και κατήγγειλε εκ νέου την «πλήρη παράδοση» της κυβέρνησης «στις απαιτήσεις του εχθρού».

Πριν μερικές ημέρες και συγκεκριμένα, την Τετάρτη, μετά τον τέταρτο κύκλο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ανακοινώθηκε νέα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία αυτή όμως, που υποτίθεται ότι εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου, δεν τηρήθηκε ποτέ.

Αυτή η συμφωνία, που απορρίπτει η Χεζμπολάχ, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, αλλά μόνο υπό τον όρο ότι θα υπάρξει «πλήρης» διακοπή των επιχειρήσεων του σιιτικού κινήματος και επιτρέπει τη συνέχιση σε αυτό το στάδιο των πληγμάτων και των επιχειρήσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που έχουν προελάσει στα νότια του Λιβάνου.

Αλλεπάλληλα πλήγματα σε χωριά στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε τον θάνατο δυο ανδρών του, λοχαγού και λοχία, αναφέροντας ότι στοχοποίησε «150 θέσεις» της Χεζμπολάχ τις προηγούμενες 48 ώρες και έδωσε εντολή στους κατοίκους πέντε χωριών στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους.

Μια νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της την ώρα που μετέβαινε στη δουλειά της, σύμφωνα με το νοσοκομείο στο οποίο εργαζόταν, το Χιράμ, στην Τύρο.

Σε άλλο πλήγμα έχασαν τη ζωή τους δυο γυναίκες και τραυματίστηκαν άλλοι 22 άνθρωποι στη Σαξάκια, στον τομέα όπου βρίσκεται η Σαΐντα, στον νότο, οπως ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το Ιράν θεωρεί τον Λίβανο αναπόσπαστο μέρος των διαπραγματεύσεων

Οι ΗΠΑ θέλουν το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί, ενώ το Ιράν θεωρεί πως ο Λίβανος είναι αναπόσπαστο μέρος των διαπραγματεύσεων.

Οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 3.560 ανθρώπους αφότου άρχισε ο νέος πόλεμος τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών. Στην ισραηλινή πλευρά, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 29 στρατιωτικούς και έναν πολίτη συμβασιούχο των ενόπλων δυνάμεων που έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ



