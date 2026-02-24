Ιράν: Στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε σε λαϊκή αγορά - Tουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κεντρικό Ιράν όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σε αγορά φρούτων και λαχανικών στην πόλη Ντορτσέχ, στην επαρχία Ισφαχάν, περίπου 330 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το ελικόπτερο συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση. Από τη συντριβή σκοτώθηκαν ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης, ενώ πλάνα από το σημείο δείχνουν συντρίμμια και καπνούς να ανεβαίνουν μέσα από τον χώρο της αγοράς. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars ανέφερε ότι δύο από τα θύματα ήταν άνθρωποι που βρίσκονταν στην αγορά.

Η περιοχή του Ισφαχάν φιλοξενεί μεγάλη αεροπορική βάση, καθώς και πυρηνική εγκατάσταση που είχε δεχθεί πλήγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 συνετρίβη κοντά στη δυτική πόλη Χαμεντάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας από τους δύο πιλότους.

Το Ιράν έχει ιστορικό θανατηφόρων αεροπορικών δυστυχημάτων, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι οι δυτικές κυρώσεις έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε ανταλλακτικά. Η χώρα βασίζεται σε γερασμένο στόλο ελικοπτέρων και αεροσκαφών, τόσο για στρατιωτική όσο και για πολιτική χρήση.

Με πληροφορίες από Associated Press