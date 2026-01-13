Ιράν: Στους 2.000 οι νεκροί από τις διαδηλώσεις σύμφωνα με επίσημη πηγή

Στους 2.000 ανέρχονται οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε σήμερα, Τρίτη (13/1) στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τους διαδηλωτές στο Ιράν ως «τρομοκράτες», μιλώντας για τον θάνατο των αμάχων στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες και των μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Ιράν: Καταδικάζει την καταστολή ο ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δηλώνει «αποτροπιασμό» για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το θάνατο περισσότερων των 600 ανθρώπων.

«Πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν ειρηνικούς διαδηλωτές και είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζουν τους διαδηλωτές "τρομοκράτες" για να δικαιολογήσουν την βία εναντίον τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του.

«Οι Ιρανοί έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά. Τα δεινά τους πρέπει να ακουστούν και να ληφθούν υπ' όψιν και δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται από κανέναν».

Ο Φόλκερ Τουρκ καλεί τις ιρανικές αρχές «να σταματήσουν αμέσως όλες τις μορφές βίας και καταστολής εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στο Ιντερνετ και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών». Ζητά επίσης να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η καταστολή του κινήματος αμφισβήτησης που ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για την οικονομική κρίση και εξελίχτηκε σε ανοικτή αμφισβήτηση του θεοκρατικού καθεστώτος ενισχύεται.

Η οργάνωση έχει στοιχεία για τον θάνατο 648 διαδηλωτών και για 10.000 συλλήψεις, ωστόσο όπως ειπώθηκε από τον νεότερο απολογισμό Ιρανού αξιωματούχου, τουλάχιστον 2.000 άτομα έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Αλλά η αλήθεια μπορεί να είναι πολύ μακριά από τους αριθμούς αυτούς, σύμφωνα με την μκο που δέχεται ανεξακρίβωτες πληροφορίες για μέχρι και 6.000 νεκρούς.

«Αυτός ο κύκλος της τρομακτικής βίας δεν μπορεί να συνεχισθεί. Ο ιρανικός λαός και οι διεκδικήσεις του για ισοτιμία, ισότητα και δικαιοσύνη πρέπει να ακουστούν», γράφει στην ανακοίνωσή του ο Τουρκ.

Ιράν: Τι εξετάζει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών επιλογών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται για το Ιράν, περιλαμβάνονται πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, κυβερνοεπιχειρήσεις και ψυχολογικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ενδεχόμενης αμερικανικής παρέμβασης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Την είδηση έκαναν γνωστή δύο αξιωματούχοι του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας που μίλησαν στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε προϊόντα από χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη χώρα.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ