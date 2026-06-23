Ιράν: Στόχος η διατήρηση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ - Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες

Το Ιράν επανήλθε στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ξανά τον σκοπό του να διατηρήσει τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος.

Η ανακοίνωση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δήλωσαν πως προχωράνε σε αναστολή κάποιον κυρώσεων που είχαν εφαρμοστεί, ιδίως στο ζήτημα του πετρελαίου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και η αποδέσμευση ιρανικών πόρων

Οι συνομιλίες που διεξήχθησαν το σαββατοκύριακο στην Ελβετία επέτρεψαν να τεθούν «πολύ στέρεες βάσεις για να καταλήξουμε επιτυχώς σε οριστική συμφωνία», έκρινε με ικανοποίηση χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναστολή για δυο μήνες των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Ωστόσο ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τόνισε χθες Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα συνεχίσει να «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν ελεύθερες από οποιονδήποτε έλεγχο προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Όμως «η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», επέμεινε ο Γαλιμπάφ, τονίζοντας πως το Ιράν θα είναι αυτό που θα τα «διαχειρίζεται».

Η Τεχεράνη ανέφερε εξάλλου σήμερα πως κατέληξε σε συμφωνία στην Ελβετία με τους Αμερικανούς για την «άμεση» αποδέσμευση ιρανικών πόρων αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό.

Θα διατεθούν «σε δυο δόσεις των 6 δισεκατομμυρίων», διευκρίνισε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στις τεχνικές συνομιλίες Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ο Βανς τόνισε από την άλλη πως η χώρα του θα εξασφαλίσει πως όποιοι πόροι τυχόν αποδεσμευτούν «δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Ο κύκλος των διαπραγματεύσεων που άρχισε το σαββατοκύριακο στην Ελβετία τροφοδότησε ελπίδες πως θα τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος.

Οι διαπραγματεύσεις, στις οποίες διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητών το Πακιστάν και το Κατάρ, αναμένεται να οδηγήσουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, ανανεώσιμης αν τα μέρη κρίνουν πως απαιτείται.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται σήμερα να επισκεφτεί επίσημα το Ισλαμαμπάντ, ανέφερε η διπλωματία του Πακιστάν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του αναμένεται από σήμερα ως μεθαύριο Πέμπτη στα ΗΑΕ, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ομάδα των διαπραγματευτών του Ιράν, υπό τον Γαλιμπάφ, μετέβη στο Ομάν, για να συζητήσει συγκεκριμένα για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, τον κυριότερο πόρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «όλες οι συναλλαγές» που αφορούν την παραγωγή, την πώληση και την μεταφορά υδρογονανθράκων ιρανικής προέλευσης «επιτρέπονται ως την 21η Αυγούστου», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Βανς, σε αντάλλαγμα η Τεχεράνη δέχτηκε να προσκαλέσει εκ νέου επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ), κάτι πάντως που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά.

Το ζήτημα των πυρηνικών ελέγχων και η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο

Οι επιθεωρήσεις αυτές, που είχαν αρχίσει δυνάμει της συμφωνίας του 2015, που έκανε κομμάτια και πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων ο Τραμπ το 2018, ανεστάλησαν με απόφαση της Τεχεράνης όταν έγιναν οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί στις εγκαταστάσεις αυτές τον Ιούνιο του 2025.

Οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ δεν έχουν μπορέσει έκτοτε να επισκεφθούν τις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις, κάτι που αφήνει να πλανώνται αμφιβολίες για το τι απέγιναν τα αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που διέθετε η Ισλαμική Δημοκρατία, ζήτημα που προκαλεί έντονες αντεγκλήσεις με την Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη αρνείται κάθετα πως έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παραμένει ωστόσο αδιάλλακτη ως προς το δικαίωμά της να συνεχίσει να έχει πλήρες πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Στο μέτωπο του Λιβάνου, που το Ιράν απαίτησε να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες, αναγγέλθηκε η δημιουργία «κλιμακίου διαχείρισης συγκρούσεων» για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν και κατηγορείται πως έσυρε τη χώρα στον πόλεμο στις αρχές Μαρτίου.

Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δέχτηκε τηλεφώνημα του Αμερικανού αντιπροέδρου Βανς για «την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, τον τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης και τα μέτρα που θα ληφθούν προς αυτό», γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, με σκοπό κατά την κυβέρνηση Νετανιάχου να προλαμβάνονται επιθέσεις της Χεζμπολάχ, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 4.100 ανθρώπους στη λιβανική επικράτεια κι έχει μετατρέψει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους σε εσωτερικά εκτοπισμένους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κρίνει ότι η τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο θα αποτελέσει «την πρώτη αληθινή δοκιμασία» για το αμερικανοϊρανικό μνημόνιο κατανόησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP