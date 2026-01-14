Ιράν: Στις 3.428 οι νεκροί διαδηλωτές, σύμφωνα με ΜΚΟ

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές σε 15 επαρχίες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών στο Ιράν.

Όπως επισημαίνει η ΜΚΟ στην επίσημη ιστοσελίδα της, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει μόνο περιπτώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί άμεσα από την την ίδια ή μέσω δύο ανεξάρτητων πηγών και συνοδεύονται από τεκμηρίωση νοσοκομείων και νεκροτομείων.

Πηγές στο Υπουργείο Υγείας δήλωσαν στην IHRNGO ότι μόνο στο διάστημα 8 έως 12 Ιανουαρίου σκοτώθηκαν περίπου 3.500 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τόσο διαδηλωτών όσο και δυνάμεων που συνδέονται με το κράτος.

Δεδομένου ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν προηγουμένως αναφέρει τον θάνατο τουλάχιστον 121 μελών των στρατιωτικών, αστυνομικών, δυνάμεων ασφαλείας και δικαστικών αρχών, προκύπτει ότι μέσα σε αυτή την πενθήμερη περίοδο καταγράφηκαν οι θάνατοι τουλάχιστον 3.379 διαδηλωτών.

Αναφορές δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν κάτω των 30 ετών, ενώ τουλάχιστον 15 ήταν κάτω των 18, αν και η IHRNGO συνεχίζει να συγκεντρώνει στοιχεία για την ακριβή ηλικία όλων των θυμάτων.

Την ίδια ώρα, κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για 2.000 έως 5.000 νεκρούς. Εκτιμήσεις των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών ανεβάζουν τον αριθμό στους 5.000, ενώ η συντακτική ομάδα του Iran International TV υποστηρίζει ότι πάνω από 12.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Το CBS News έχει επίσης μεταδώσει, επικαλούμενο δύο πηγές στο εσωτερικό του Ιράν, ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να έφτασε τις 20.000. Ωστόσο, λόγω της πλήρους διακοπής του διαδικτύου και των αυστηρών περιορισμών στην πρόσβαση σε πληροφορίες, η ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η IHRNGO συνεχίζει επίσης να επαληθεύει αναφορές για φόνους από τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων.