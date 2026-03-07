Ιράν: Στη δημοσιότητα φωτογραφία με τα 168 παιδιά που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία που, όπως υποστηρίζουν, απεικονίζει τα 168 παιδιά που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ.

Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, τα περισσότερα από τα θύματα ήταν παιδιά, ενώ το σχολείο είχε συνολικά 264 μαθητές. Μια λίστα που δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά ΜΜΕ περιλαμβάνει τα ονόματα 56 από τα θύματα, με 48 εξ αυτών να είναι ηλικίας 6 έως 11 ετών.

Δεν έχει γίνει ανεξάρτητη επαλήθευση όλων των στοιχείων, αν και σε ορισμένα βίντεο φαίνονται φέρετρα με τα ίδια ονόματα και φωτογραφίες παιδιών μέσα σε σάκους.

Οι Ιρανικές αρχές απέδωσαν την επίθεση στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τη γενικότερη σύγκρουση στην περιοχή, αν και καμία από τις δύο χώρες δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η ανθρωπιστική αντίδραση στο Ιράν ήταν άμεση και έντονη: χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις κηδείες παιδιών και καθηγητών, με φέρετρα καλυμμένα με τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πλήθος κόσμου να κρατά φωτογραφίες των θυμάτων.

Η τραγωδία υπογραμμίζει τη φρίκη της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή και τις καταστροφικές συνέπειες της κλιμάκωσης του πολέμου για αθώους πολίτες, ιδιαίτερα παιδιά.

Οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και πένθους, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από BBC