Το Ιράν σταματά τις επιθέσεις στο Ισραήλ: «Πρέπει να πάρουν το μάθημά τους»

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν μια κάθε άλλο παρά ευνοϊκή συνθήκη για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Ωστόσο, το Ιράν φαίνεται να σταματά τις επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του αναφέρουν ότι οι επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ αποτελούν μια αντίδραση από την οποία «το σιωνιστικό καθεστώς και οι υποστηρικτές του πρέπει να πάρουν το μάθημά τους».

«Συνεπώς, οι επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων κηρύσσονται με την παρούσα ανακοίνωση σε αναστολή», ανέφερε σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ωστόσο, τονίζεται ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις και οι πράξεις κακόβουλης ενέργειας – συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου – θα ακολουθήσουν πολύ πιο σοβαρές και συντριπτικές ενέργειες από ό,τι στο παρελθόν».

Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν και Ισραήλ: «Επιδιώκουν μία άμεση κατάπαυση του πυρός»

Παρόλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές, που έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους η μία στην άλλη, «επιδιώκουν μια άμεση κατάπαυση του πυρός».

Μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, ότι: «Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν μια άμεση ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την "Ειρήνη" προχωρούν, εκτός αν η άγνοια ή η ανοησία σταθούν εμπόδιο. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και καθολική εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια "Τελική Συμφωνία". Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα».

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος κάλεσε «το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως το πυρ», μετά την επανάληψη των απευθείας μεταξύ τους εχθροπραξιών για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας εδώ και δύο μήνες.

«Ισραήλ και Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως το πυρ», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τεταμένο το κλίμα ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου

Την ίδια ώρα ο διεθνής Τύπος εστιάζει στο τεταμένο κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Όρι Γκόλντμπεργκ, Ισραηλινός αναλυτής και σχολιαστής, εκτιμά ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε «τεταμένη κατάσταση», μετά την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αγνοήσει την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ να μην απαντήσει στα ιρανικά πλήγματα.

Όπως σημείωσε, το αίτημα του Τραμπ διατυπώθηκε λίγες ημέρες «μετά την τηλεφωνική συνομιλία γεμάτη βρισιές που είχε με τον Ισραηλινό ηγέτη», όπως αναφέρει το Al Jazeera, για τα σχέδιά του που περιλάμβαναν περισσότερες αεροπορικές επιθέσεις στη λιβανική πρωτεύουσα, Βηρυτό. Η συνομιλία διέρρευσε αρχικά στα ΜΜΕ πριν επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Πράγματα που ο Νετανιάχου μπορούσε να κάνει όταν πρόεδρος ήταν ο Τζο Μπάιντεν, δεν μπορεί πλέον να τα κάνει υπό μια προεδρία Τραμπ», δήλωσε ο Γκόλντμπεργκ στο Al Jazeera.

Ο αναλυτής πρόσθεσε επίσης, ότι δεν θεωρεί το Ισραήλ είναι αρκετά ισχυρό για να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, ειδικά χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ είναι πολιτικά υπερβολικά αδύναμο, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, για να πραγματοποιήσει από μόνο του μια μεγάλης κλίμακας επίθεση», ανέφερε.

Οι Ισραηλινοί «αψηφούν τον Τραμπ»

Η Νεγκάρ Μορταζαβί, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής, υποστηρίζει ότι το Ιράν επιδιώκει μια συνολική συμφωνία ειρήνης για την περιοχή, η οποία θα περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, λειτουργώντας με τη λογική «μαζί στον πόλεμο, μαζί και στην ειρήνη».

Ωστόσο, όπως σημειώνει, για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λίβανος «δεν είναι τόσο σημαντικός και οι ΗΠΑ θα ήθελαν να τον αποσυνδέσουν από την ειρηνευτική διαδικασία».

Σύμφωνα με τη Μορταζαβί, η απόφαση του Ιράν να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, ήταν μια προσπάθεια να επιβάλει αυτή την «κόκκινη γραμμή».

«Θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο Λίβανος θα παραμείνει συνδεδεμένος με τη διαδικασία – ξανά, μαζί στον πόλεμο και μαζί στην ειρήνη. Με αυτή την κίνηση το Ιράν έδειξε ότι δεν περιορίζεται στις απειλές, αλλά είναι διατεθειμένο να αναλάβει το ρίσκο και ακόμη να προχωρήσει σε ένα επόμενο επίπεδο κλιμάκωσης», ανέφερε.

Η ισραηλινή απάντηση, από την άλλη πλευρά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι εκείνος καθορίζει τις εξελίξεις.

«Οι Ισραηλινοί ουσιαστικά αψηφούν όσα δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης μόλις λίγες ώρες νωρίτερα», είπε. «Τελικά, όλα καταλήγουν στο ότι το Ιράν θέλει να εντάξει τους συμμάχους του – τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο – στη διαδικασία, ενώ οι ΗΠΑ εμφανίζονται απρόθυμες να το αναγνωρίσουν αυτό και να περιορίσουν το Ισραήλ, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία».



Με πληροφορίες από Al Jazeera