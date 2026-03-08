Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Μετά τις πρωτοφανείς ισραηλινές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν, οι αρχές της χώρας προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Τις τελευταίες ώρες καταγράφονται σκηνές που θυμίζουν αποκάλυψη στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς πυκνά σύννεφα καπνού έχουν καλύψει τον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη, μετά την επίθεση του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν δραματικές εικόνες από την πόλη, με τεράστιες φλόγες να καίνε εγκαταστάσεις καυσίμων και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν έχουν προκαλέσει εκπομπές τοξικών ρύπων και μαύρου καπνού, ενώ η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όποτε είναι δυνατόν, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεσή τους στα επιβλαβή σωματίδια.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για πιθανή όξινη βροχή, που μπορεί να προκύψει από τη συνδυασμένη δράση των ρύπων με τη βροχόπτωση, και να επηρεάσει την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές γύρω από την Τεχεράνη.

Η οργάνωση συνέστησε γαργάρες με αλατόνερο για όσους ενδέχεται να έχουν εισπνεύσει αιθάλη, ενώ υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που μια αστική βιομηχανική εγκατάσταση πλήττεται σε πολεμικό πλαίσιο.

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν προκαλέσει ήδη ζημιές σε περίπου 10.000 υποδομές σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας πρόσθετη ανησυχία για την ασφάλεια και την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Με πληροφορίες από Guardian