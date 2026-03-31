Ιράν: Το σχέδιο πέντε σημείων Κίνας και Πακιστάν για τερματισμό του πολέμου

Κίνα και Πακιστάν, νωρίτερα σήμερα, παρουσίασαν κοινή πρωτοβουλία πέντε σημείων με στόχο την «αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας» στον Περσικό Κόλπο και το Ιράν.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, είχαν προηγηθεί συνομιλίες στο Πεκίνο μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν, Wang Yi και Ishaq Dar.

Στη σχετική πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:

Άμεση κατάπαυση του πυρός και αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης

Έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, με σεβασμό στην κυριαρχία και την ασφάλεια του Ιράν και των χωρών του Κόλπου

Τερματισμό επιθέσεων σε αμάχους και μη στρατιωτικούς στόχους

Διασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών στο Στενό του Ορμούζ

Δημιουργία συνολικού πλαισίου ειρήνης, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ

Ιράν: Ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας

Παράλληλα, οι δύο χώρες κάλεσαν σε άμεση εκεχειρία και επανέναρξη διαλόγου, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας πλοίων και πληρωμάτων που βρίσκονται στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στη συνολική αποκλιμάκωση της έντασης.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ «επιτέθηκε» στους Ευρωπαίους συμμάχους του, κατηγορώντας τους για «έλλειψη πρωτοβουλιών στον πόελμο του Ιράν».

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στην “αποκεφαλιστική” επιχείρηση κατά του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Πρώτον, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα, και δεύτερον, βρείτε λίγη καθυστερημένη γενναιότητα, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε επόμενη ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ «στοχοποίησε» τη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε «ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ», καθώς αρνήθηκε να επιτρέψει τη διέλευση αεροσκαφών ανεφοδιασμού από τον εναέριο χώρο της.