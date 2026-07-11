Το Ιράν σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τραμπ, σύμφωνα με ισραηλινές πληροφορίες

Το Ισραήλ φέρεται να διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη έχει καταρρεύσει και οι εχθροπραξίες έχουν ξαναρχίσει.

Η πληροφορία συνέπεσε με την απόφαση των αμερικανικών αρχών ασφαλείας να επιστρέψει ο Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το παλιό Air Force One, το οποίο θεωρείται πιο ασφαλές, αντί με το ανακαινισμένο αεροσκάφος που είχε προσφερθεί ως δώρο από το Κατάρ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη υπάρξει στόχος αποπειρών δολοφονίας, δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία ότι θεωρεί τον εαυτό του στόχο.

«Το ιρανικό καθεστώς παραμένει ένας σαφής και άμεσος κίνδυνος για τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και για πολλούς άλλους Αμερικανούς που έχει στοχοποιήσει για δολοφονία και απαγωγή σε αμερικανικό έδαφος», δήλωσε ο Νέιθαν Σέιλς, πρώην συντονιστής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αντιτρομοκρατία στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ: Το CNN αναφέρει ότι δεν υήρχε σχέδιο δολοφονίας του

Η Wall Street Journal μετέδωσε πρώτη ότι το Ισραήλ είχε διαβιβάσει στις ΗΠΑ πληροφορίες για φερόμενο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ. Το CNN, πάντως, ανέφερε ότι σύμφωνα με πηγές του δεν υπήρχε τόσο συγκεκριμένο σχέδιο, όσο συζητήσεις μεταξύ σκληροπυρηνικών κύκλων στην Τεχεράνη για την επιθυμία τους να τον σκοτώσουν.

Το ίδιο δίκτυο μετέδωσε επίσης ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν πως οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν προσπάθεια να προκληθεί ρήγμα ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έχει «τελειώσει», προσθέτοντας όμως ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα συνεχιστούν.

Η Σαμπρίνα Σινγκ, πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου στην κυβέρνηση Μπάιντεν, χαρακτήρισε την απειλή αξιόπιστη. «Μια τέτοια απειλή πρέπει να τη λαμβάνεις σοβαρά, και αυτό έκαναν», είπε. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία των ΗΠΑ με το Ισραήλ στην ανταλλαγή πληροφοριών είναι ισχυρή και ότι ήταν σημαντικό που οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην Ουάσινγκτον.

Ανάλογη εκτίμηση έκανε και ο Τομ Γουόρικ, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα αντιτρομοκρατικής πολιτικής. Όπως είπε, μια απειλή από κράτος όπως το Ιράν είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από μεμονωμένες ενέργειες.

«Οι δυνατότητες είναι πολύ μεγαλύτερες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές αρχές θα έπρεπε να εξετάσουν σοβαρά ακόμη και σενάρια όπως η χρήση drone, βαλλιστικού πυραύλου ή ιρανικού μαχητικού για επίθεση στο Air Force One.

Οι απειλές από το Ιράν κατά του Τραμπ δεν είναι καινούργιες. Το 2024, η προεκλογική του εκστρατεία είχε ανακοινώσει ότι είχε ενημερωθεί για «πραγματικές και συγκεκριμένες απειλές» από την Τεχεράνη, με στόχο τη δολοφονία του και την πρόκληση αστάθειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντιπαράθεση έχει βαθιές ρίζες. Το 2020, ο Τραμπ διέταξε την αμερικανική επίθεση με drone που σκότωσε τον Ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σολεϊμανί, προκαλώντας οργή στην Τεχεράνη.

Η εντολή Τραμπ σε περίπτωση δολοφονίας του

Οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν φέρεται να ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το κίνητρο της Τεχεράνης. Στα πλήγματα του Φεβρουαρίου σκοτώθηκε ο τότε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ την ηγεσία ανέλαβε στη συνέχεια ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με αναφορές, στα ίδια πλήγματα σκοτώθηκαν επίσης η σύζυγος και ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Οι τολμηρές αποφάσεις στην εθνική ασφάλεια συχνά βάζουν τους ηγέτες στο στόχαστρο», δήλωσε ο Τζον Ούλιοτ, πρώην εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. Όπως πρόσθεσε, αυτό δεν εμπόδισε τον Τραμπ να λάβει τέτοιες αποφάσεις όταν το έκρινε αναγκαίο.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι έχει αφήσει «οδηγίες» για το τι πρέπει να συμβεί αν το Ιράν καταφέρει να τον δολοφονήσει. «Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό αντιμετωπίζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι, αν του συμβεί κάτι, έχει δώσει εντολή να βομβαρδιστεί το Ιράν «σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

Παράλληλα, ο Τραμπ διέψευσε ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες είχαν παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για σχέδιο δολοφονίας του. «Όχι, όχι. Το Ισραήλ δεν βρήκε τίποτα», είπε, επιμένοντας όμως ότι βρίσκεται εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας στόχων της Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από Axios