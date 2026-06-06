Ιράν σε Λίβανο: «Ο πραγματικός εχθρός είναι το Ισραήλ»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί απάντησε στον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, που κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως «διαπραγματευτικό χαρτί» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε, ότι «με βάση τα σχόλια του κ. Αούν, θα πίστευε κανείς πως το Ιράν είναι αυτό που έχει καταλάβει το ένα πέμπτο του Λιβάνου, έχει εκτοπίσει το ένα τέταρτο των Λιβανέζων και βομβαρδίζει καθημερινά τη χώρα του», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό, ότι ο Λίβανος χρησιμοποιείται από την Τεχεράνη ως μοχλός πίεσης στις διαπραγματεύσεις.

«Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε καταλήξει σε συμφωνία εδώ και καιρό», πρόσθεσε και ολοκλήρωσε το μήνυμά του προτρέποντας τον πρόεδρο του Λιβάνου να επικεντρωθεί σε αυτό που περιέγραψε ως τον «πραγματικό εχθρό» της Βηρυτού. Όπως πρόσθεσε στο διαδικτυακό μήνυμά του ο Αραγτσί: «Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό εχθρό, κύριε Πρόεδρε» .

Στις τελευταίες εξελίξεις, αποτυπώνεται η ένταση μεταξύ Βηρυτού και Τεχεράνης, όσο οι προσπάθειες για διαπραγματεύσεις με στόχο την εκεχειρία στον Λίβανο αλλά και οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν επισκιάζονται από τις πολλαπλές επιθέσεις των τελευταίων ημερών που κλιμακώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή.