Ιράν: Πύραυλος με 100 κιλά εκρηκτικά έπληξε το Τελ Αβίβ - Καταστράφηκαν κτίρια, διαλύθηκαν αυτοκίνητα

Ιρανικός πύραυλος με 100 κιλά εκρηκτικά, έπληξε το κέντρο του Τελ Αβίβ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Πρόκειται για το έκτο πλήγμα από την πλευρά του Ιράν από τα μεσάνυχτα, με τρία κτίρια και αρκετά οχήματα να καταστρέφονται μετά τη σφοδρή επίθεση.

Τα αυτοκίνητα που βρισκόταν στο σημείο καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τα γύρω κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο τέσσερα άτομα εισέπνευσαν καπνό, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί νοσηλεία.

Several fires are burning and extensive damages can be seen following multiple Iranian ballistic missile impacts in Tel Aviv, Central Israel.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με νέα μαζική είσοδο στρατιωτών

Την ίδια ώρα σε μήνυμά τους προς τις ΗΠΑ, οι Φρουροί της Επανάστασης καταφέρθηκαν κατά όσων, όπως αναφέρουν, διαδίδουν «συνωμοσίες» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι διαθέτουν ένα εκατομμύριο στρατιώτες έτοιμους να μπουν στον πόλεμο, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της μάχης.

«Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ‘’διαπραγματεύεται’’ με τους επιτιθέμενους με μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο», αναφέρεται στο μήνυμα των IRGC.

«Η είσοδος των κύριων μονάδων μάχης και των Μπάσιτζ ενός εκατομμυρίου, αν χρειαστεί, θα κάνει τη μάχη πιο έντονη και τον κίνδυνο αναπόφευκτο για τους εχθρούς».

Οι Φρουροί της Επανάστασης προσθέτουν ότι οι «συνωμοσίες του εχθρού» για αλλαγή των ισορροπιών του πολέμου δεν ξεφεύγουν από την προσοχή τους και προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις θα πλήξουν τους διοικητές, τους δράστες και τους υφισταμένους σε όλα τα επίπεδα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.