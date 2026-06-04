Ιράν: Το προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου έχει αμφισημίες, δήλωσε σύμβουλος του Χαμενεΐ

Το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ρεζαΐ παραχώρησε συνέντευξη σήμερα στην κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ θέλει να ασκήσει πίεση στο Ιράν να δεχτεί τους όρους του και να κρατήσει τους όρους της Τεχεράνης σε μια ασαφή κατάσταση, πρόσθεσε ο Ρεζαΐ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Χαμενεΐ για το Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν την ενότητα της ιρανικής κοινωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν το εσωτερικό μέτωπο της χώρας μετά από αυτό που χαρακτήρισε «συντριπτική ήττα» τους στη σύγκρουση με την Τεχεράνη.

Σε γραπτή δήλωσή του, η οποία αναγνώστηκε δημόσια, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν χρησιμοποιούν ως βασικό μέσο την καλλιέργεια αμφιβολίας, φόβου, απελπισίας, δυσπιστίας και διχασμού, με σκοπό να πλήξουν τη συνοχή της κοινωνίας και να αποδυναμώσουν το εσωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν «κακόβουλο εχθρό» που, όπως υποστήριξε, έχει ήδη ηττηθεί στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ο Χαμενεΐ απηύθυνε επίσης έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ενότητα, διορατικότητα και εμπιστοσύνη, τονίζοντας την ανάγκη να απορρίψουν, όπως είπε, την προπαγάνδα των αντιπάλων της χώρας και να συμβάλουν στην αποτροπή κάθε προσπάθειας αποσταθεροποίησης και υπονόμευσης του Ιράν.