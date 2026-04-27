Ιράν: Προσφέρεται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό τους

Το Ιράν προτείνει να τερματίσει τον έλεγχο που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στη χώρα και τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το Ιράν προτείνει παράλληλα, οι συνομιλίες για το ευρύτερο ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος να γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται απίθανο να αποδεχθεί την πρόταση, η οποία μεταφέρθηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν και αφήνει άλυτες τις διαφωνίες που οδήγησαν στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Με μια εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περίοδο ειρήνης.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός στοχεύει στο να εμποδίσει το Ιράν να πουλά πετρέλαιο, στερώντας του κρίσιμα έσοδα, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες που θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να σταματήσει την παραγωγή της, λόγω έλλειψης αποθήκευσης.

Αδιέξοδο για τα Στενά του Ορμούζ – Πίεση στις αγορές ενέργειας

Το κλείσιμο των Στενών έχει επίσης αυξήσει την πίεση προς τον Τραμπ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί ενόψει κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών, ενώ επηρεάζονται και οι σύμμαχοί του στον Κόλπο που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό για εξαγωγές.

Η διακοπή της ροής έχει ευρύτερες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας το κόστος σε λιπάσματα, τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Η πρόταση μεταθέτει τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μεταγενέστερο χρόνο, την ώρα που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ένας από τους βασικούς λόγους του πολέμου ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Οι δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συνομιλίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για κλειστές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιρανών και Πακιστανών αξιωματούχων το Σαββατοκύριακο. Το Axios ήταν το πρώτο μέσο που ανέφερε την πρόταση.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επισκεπτόταν τη Ρωσία, η οποία παραδοσιακά αποτελεί βασικό σύμμαχο της Τεχεράνης, αν και δεν είναι σαφές τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει πλέον.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, με το Ιράν να διατηρεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα σε έναν πόλεμο που έχει εξελιχθεί σε αναμέτρηση αντοχής. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σταθερά από την έναρξη της σύγκρουσης, με δεξαμενόπλοια να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, αδυνατώντας να διέλθουν με ασφάλεια.

Μάλιστα τη Δευτέρα, η τιμή του Brent βρισκόταν γύρω στα 108 δολάρια το βαρέλι, σχεδόν 50% υψηλότερα σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες από AP