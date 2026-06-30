Το Ιράν προετοιμάζει τη μεγαλύτερη κρατική κηδεία στην ιστορία του για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Το Ιράν προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη κρατική κηδεία στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τελετές που θα πραγματοποιηθούν σε πέντε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ μέσα σε έξι ημέρες, αρχής γενομένης από το Σάββατο 4 Ιουλίου, καθώς η χώρα αποχαιρετά τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του, ο οποίος επήλθε κατά τα πρώτα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Χαμενεΐ υπηρέτησε ως ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας για 37 χρόνια, αποτελώντας τον δεύτερο μακροβιότερο κάτοχο του αξιώματος από την ίδρυση του καθεστώτος μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Γεννημένος το 1939 στη Μασχάντ, διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 1981 έως το 1989. Στη συνέχεια επιλέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, το εκλεγμένο σώμα ισλαμιστών θεολόγων που είναι αρμόδιο για τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Η σορός του παρέμενε σε λαϊκό προσκύνημα από την έναρξη του πολέμου. Η τετράμηνη καθυστέρηση στην τέλεση της κηδείας οφείλεται άμεσα στις πολεμικές επιχειρήσεις, την εκεχειρία που ακολούθησε και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι η χρονική στιγμή επιλέχθηκε επειδή επικρατεί περίοδος σχετικής αποκλιμάκωσης, με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αναστείλει τις ανταλλαγές πυρών, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για το μνημόνιο κατανόησης.

Η Τεχεράνη επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι τελετές θα πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, ενώπιον της διεθνούς κοινότητας.

Πρόγραμμα και έκταση των τελετών

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στην Τεχεράνη, στο συγκρότημα προσευχής Μοσάλα, τον κύριο χώρο διεξαγωγής μεγάλων κρατικών και θρησκευτικών συγκεντρώσεων.

Το Μοσάλα, που σημαίνει «χώρος προσευχής», έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τις κηδείες κορυφαίων προσωπικοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αποτελεί το συμβολικό κέντρο των κρατικών τελετών πένθους.

Η κεντρική πομπή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, ακολουθώντας διαδρομή 10 χιλιομέτρων από την πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν έως την πλατεία Αζαντί («Ελευθερίας»), τον εμβληματικό δημόσιο χώρο όπου έχουν πραγματοποιηθεί μερικές από τις σημαντικότερες μαζικές συγκεντρώσεις στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, από την Επανάσταση του 1979 έως τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο δήμαρχος της Τεχεράνης εκτίμησε ότι περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα συμμετάσχουν, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση «τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ιστορία της πόλης».

Στις 7 Ιουλίου η πομπή θα μεταφερθεί στην πόλη Κομ, όπου οι τελετές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του ιερού της Φατιμά Μασουμέ και του Τζαμιού Τζαμκαράν.

Η Κομ αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο σιιτικών θεολογικών σπουδών στο Ιράν και τη σημαντικότερη πόλη ιεροδιδασκαλείων για το Δωδεκαδικό Σιιτικό Ισλάμ. Το Τζαμί Τζαμκαράν, στα περίχωρα της πόλης, συνδέεται με τον Κρυμμένο Ιμάμη, τον Μαχντί, και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για τους Σιίτες.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο Ιράκ, όπου έχουν προγραμματιστεί τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα, τις δύο ιερότερες πόλεις του Σιιτικού Ισλάμ, όπου βρίσκονται τα μαυσωλεία του Πρώτου Ιμάμη, Αλί, και του Τρίτου Ιμάμη, Χουσεΐν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επισκέφθηκε πρόσφατα και τις δύο πόλεις, όπου συναντήθηκε με τους τοπικούς κυβερνήτες για τον συντονισμό των προετοιμασιών.

Η τελική ταφή θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ.

Η Μασχάντ, γενέτειρα του Χαμενεΐ, είναι η ιερότερη πόλη του Ιράν. Φιλοξενεί το ιερό του Ιμάμη Ρεζά, του Όγδοου Ιμάμη του Σιιτικού Ισλάμ, καθώς και το ίδρυμα Αστάν Κουντς Ραζαβί, το πλουσιότερο θρησκευτικό ίδρυμα της χώρας και έναν τεράστιο οικονομικό οργανισμό με στενούς δεσμούς με κρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Οι αρχές εκτιμούν ότι στην τελετή ταφής θα παραστούν από οκτώ έως δέκα εκατομμύρια άνθρωποι.

Με πληροφορίες από euronews.com

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