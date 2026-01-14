Ιράν: Προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες για πιθανό πλήγμα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέρχεται σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς το κληρικό κατεστημένο προσπαθεί να καταστείλει τις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εξουσία του από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Έκρυθμη η κατάσταση στο Ιράν

Σύμφωνα με ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι άμεσες επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν ανασταλεί, αντανακλώντας τις αυξανόμενες εντάσεις.

Μια δεύτερη ισραηλινή πηγή, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώθηκε αργά την Τρίτη για τις πιθανότητες κατάρρευσης του καθεστώτος ή παρέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, έναν εχθρό με τον οποίο το Ισραήλ πολέμησε σε έναν 12ήμερο πόλεμο πέρυσι.

Σε συνέντευξή του στο CBS News την Τρίτη, ο Τραμπ υποσχέθηκε «πολύ σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε. Επίσης, προέτρεψε τους Ιρανούς την Τρίτη να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να καταλάβουν θεσμικά όργανα, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού, και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Al Udeid, η προκεχωρημένη έδρα του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της Al Udeid πέρυσι ως αντίποινα για τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από Reuters