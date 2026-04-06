Το Ιράν προειδοποιεί για «καταστροφικά» αντίποινα μετά τις άνευ προηγουμένου απειλές του Τραμπ

Η ένταση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι απειλές, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι γεωπολιτικές πιέσεις εντείνονται γύρω από ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του παγκόσμιου εμπορίου, τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα επιθετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλώντας ανοιχτά να καταστρέψει ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με την προθεσμία που έχει θέσει για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι θα εξαπολύσει «κόλαση», αν και εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος σε δηλώσεις του σε αμερικανικά μέσα, τονίζοντας πως υπάρχει «καλή πιθανότητα» επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απέρριψε το τελεσίγραφο.

Αναλυτικότερα, προειδοποίησε για «πολύ πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προχωρήσουν σε πλήγματα κατά πολιτικών στόχων, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωση εκπροσώπου του ανώτατου επιχειρησιακού στρατιωτικού κέντρου της χώρας, τονίζεται ότι «εάν επαναληφθούν επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, τα επόμενα στάδια των επιθετικών και ανταποδοτικών επιχειρήσεών μας θα είναι πολύ πιο εκτεταμένα και καταστροφικά».

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η παρεμπόδιση της διέλευσης πλοίων από το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και φόβους για αύξηση του πληθωρισμού σε διεθνές επίπεδο.

Ο Τραμπ είχε ήδη θέσει επανειλημμένα προθεσμίες για την επαναλειτουργία των Στενών, μεταθέτοντάς τες αρκετές φορές.

Αρχικά είχε απειλήσει με ολοκληρωτική καταστροφή ενεργειακών υποδομών, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες, τις οποίες όμως η ιρανική πλευρά διέψευσε.

Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ιράν να απαντά σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones σε χώρες του Κόλπου που θεωρούνται σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ έχει επίσης στοχεύσει κρίσιμες ιρανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων πετροχημικών εγκαταστάσεων και αεροδρομίων, ενώ φέρεται να εξετάζει νέες επιθέσεις με την έγκριση των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC