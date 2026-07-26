Ιράν: «Πουλήσαμε πετρέλαιο αξίας $18 δισ.» από την έναρξη του πολέμου

Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Το Ιράν, όπως υποστηρίζει, πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισ. δολαρίων (10 δισ. ευρώ) μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου και της 8ης Απριλίου, όταν επιτεύχθηκε εκεχειρία, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο.

Από τις 8 Απριλίου έως τις 7 Ιουλίου, όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, πωλήθηκε πετρέλαιο αξίας 6,5 δισ. δολαρίων (5,7 δισ. ευρώ), αναφέρει η ίδια πηγή.

«Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που προβλέπονταν στον ετήσιο προϋπολογισμό, εν μέσω αυτής της κρίσης», διευκρινίζει το ιρανικό υπουργείο.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε δηλώσει πάντως ότι λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι» εκείνη την περίοδο.

Για πρώτη φορά εδώ και δύο εβδομάδες, οι ΗΠΑ δεν χτύπησαν το Ιράν

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά έπειτα από δύο εβδομάδες, οι ΗΠΑ δεν πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν την περασμένη νύχτα, την ώρα ωστόσο που οι σύμμαχοι της Τεχεράνης, Χούθι, εξαπέλυαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, σε δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Ουάσιγκτον δεν έδωσε καμία εξήγηση για τον λόγο που διέκοψε απότομα το «σερί» των 13 συνεχόμενων ημερών κλιμακούμενων πληγμάτων, σε αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ. «Φαίνεται ότι το αγαπημένο μας Ιράν είχε μια ειρηνική νύχτα χθες» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σήμερα δεν υπήρξαν επίσης, αναφορές περί επιθέσεων του Ιράν στις γειτονικές χώρες του Κόλπου, όπως γινόταν καθημερινά τις προηγούμενες ημέρες, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την Παρασκευή οδηγίες στον στρατό να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα στο Ιράν. Ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι ο Τραμπ «ήταν ανέκαθεν σαφής ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά έδειξε στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων) με σοβαρότητα».

Την Παρασκευή ο Τραμπ είπε επίσης, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούν μια διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, επαναλαμβάνοντας όμως ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. Πάντως, παρά την ηρεμία στον Κόλπο, η σύγκρουση μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί μια ένδειξη ότι ο πόλεμος, που ήδη έχει διαταράξει τον ενεργειακό ανεφοδιασμό μέσω του Ορμούζ, ενδέχεται να επεκταθεί σε έναν δεύτερο, εξίσου σημαντικό θαλάσσιο κόμβο αλλά και να αναζωπυρώσει τον εμφύλιο πόλεμο εντός της Υεμένης.