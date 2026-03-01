Ιράν: Πληροφορίες ότι ο πρώην πρόεδρος Αχμαντινετζάντ είναι νεκρός

Πληροφορίες ιρανικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα πρώην πρόεδρος του Ιράν, Αχμαντινετζάντ, έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά.

Ο ίδιος ήταν γνωστός για τις πολύ σκληρές θέσεις που είχε υιοθετήσει εις βάρος των μετριοπαθών κύκλων του ιρανικού λαού.

Την ίδια ώρα, οι βομβιστικές και πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ συνεχίζονται, με τις αναφορές για νεκρούς και τραυματίες να ανανεώνονται διαρκώς και τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ όταν ένα κτίριο κατέρρευσε ως αποτέλεσμα ενός «άμεσου πλήγματος» ιρανικού πυραύλου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

«Στον τομέα Μπετ Σεμές οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων διαπίστωσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων», ανακοίνωσε το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, διευκρινίζοντας ότι έχει απομακρύνει 28 τραυματίες, οι δύο από τους οποίους ήταν σε σοβαρή κατάσταση.