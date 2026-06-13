Ιράν: «Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία με τις ΗΠΑ» - Τι προβλέπει για εκεχειρία, Ορμούζ, Λίβανο

Ιράν και ΗΠΑ, όπως σημειώνουν ανώτεροι αξιωματούχοι, φαίνεται πως πλησιάζουν στην υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο θα αφορά την εκεχειρία, την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ και τον Λίβανο.

Ωστόσο, διπλωμάτες και αναλυτές, μιλώντας στο Al Jazeera, προειδοποιούν ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, η εφαρμογή της θα είναι μια μακρά και σύνθετη διαδικασία.

Ενδεικτικά, ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης Χένρι Ένσερ, μιλώντας στην αγγλόφωνη έκδοση του Al Jazeera, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη σύγκρουση ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ στον Λίβανο ως «εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής». Παράλληλα, εκτίμησε ότι οποιαδήποτε αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο δεν πρόκειται να γίνει άμεσα, αλλά σταδιακά και μέσα από μια μακρά διαδικασία.

Ιράν: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ ως αφετηρία νέου κύκλου συζητήσεων

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και η πιθανή συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη δεν θα αποτελέσει το τέλος των διαπραγματεύσεων αλλά την αφετηρία ενός νέου κύκλου συζητήσεων. Όπως ανέφερε, ούτε οι ΗΠΑ πρόκειται να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ούτε το Ιράν θα εγκαταλείψει αμέσως τις δυνατότητές του να ασκεί πίεση στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Την ίδια ώρα, το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, τις τελευταίες ώρες καταρρίφθηκαν πολλαπλά ιρανικά drones που φέρονται να είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά και ότι ο διεθνής εμπορικός διάδρομος παραμένει ανοιχτός.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι οδηγήθηκε σε συμφωνία εξαιτίας της στρατιωτικής πίεσης των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, το βασικό πλαίσιο της συμφωνίας είχε διαμορφωθεί εδώ και εβδομάδες μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν και οι καθυστερήσεις οφείλονται σε πρόσθετες αλλαγές που ζήτησε η αμερικανική πλευρά.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης για Ιράν και ΗΠΑ

Οι Ιρανοί θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και διατήρηση ενός βαθμού επιρροής στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, τονίζουν ότι οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας δεν περιλαμβάνονται στις συνομιλίες, κάτι που παρουσιάζεται ως σημαντική διπλωματική επιτυχία.

Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι διέρρευσε στοιχεία του υπό διαμόρφωση μνημονίου κατανόησης, υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στους πραγματικούς όρους της συμφωνίας. Παρά τις επικρίσεις του προς την Τεχεράνη, εμφανίζεται αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Αντίστοιχα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η οικονομική ελάφρυνση προς το Ιράν θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με βασικούς στόχους για τις ΗΠΑ να παραμένουν η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και η πλήρης αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι το προσχέδιο της συμφωνίας εξετάζεται από την ανώτατη ηγεσία της χώρας.

Όπως ανέφερε, η πρώτη φάση προβλέπει γενική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και έναρξη της διαδικασίας αποδέσμευσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και χαλάρωσης των περιορισμών στα Στενά του Ορμούζ.

Το πιο δύσκολο ζήτημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η συζήτησή του προβλέπεται να γίνει μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας.

Εφόσον υπάρξει πρόοδος αλλά όχι οριστική λύση, η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Al Jazeera