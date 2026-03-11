Ιράν: Περίπου 12 νάρκες τοποθέτησε η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν φέρεται να τοποθέτησε περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν σήμερα δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να περιπλέξει το άνοιγμα αυτού του στενού, θαλάσσιου διαύλου, μιας σημαντικής οδού για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά σταματήσει λόγω του πολέμου που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Τι είναι γνωστό για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Η μία πηγή είπε ότι η τοποθεσία των περισσότερων ναρκών είναι γνωστή, αλλά απέφυγε να διευκρινίσει πώς σκοπεύουν να χειριστούν το θέμα οι ΗΠΑ.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN είχε μεταδώσει πρώτο την Τρίτη τη ναρκοθέτηση των Στενών.

Το Ιράν απειλούσε ανέκαθεν ότι θα απαντούσε, αν δεχόταν επίθεση, τοποθετώντας νάρκες στο Στενό. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG περνά από το Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο και βύθισε 16 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης την Τρίτη. Όμως μέχρι στιγμής το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποφεύγει να προσφέρει προστατευτική συνοδεία στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters