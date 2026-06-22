Ιράν: Ολονύχτιες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στην Ελβετία - Τα 3 σημεία συμφωνίας

Για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κάνει λόγο σήμερα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο.

«Η συνεχής μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντικό πρόοδο ως προς τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο», ανέφερε ο Αραγτσί μέσω X, αφού ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλάσσονται από κυρώσεις, ο αποκλεισμός αίρεται, ορισμένοι παγωμένοι πόροι αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν», πρόσθεσε.

Τι συμφώνησαν Ιράν και ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται πως οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Οι δυο πλευρές «συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσαν το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Επίσης, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί «γραμμή επικοινωνίας» που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών στην Ελβετία.

«Δημιουργήθηκε γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη (...) για να αποφεύγονται συμβάντα και προβλήματα επικοινωνίας, με σκοπό να είναι εγγυημένη η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ», εξήγησαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, το Πακιστάν και το Κατάρ, με ανακοίνωσή τους.

Παράλληλα, οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα «κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων», με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν.

«Τα μέρη συμφωνούν για τη δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων, στον οποίο θα συμμετέχουν τα μέρη και η δημοκρατία του Λιβάνου» και θα παίζουν ρόλο «οι μεσολαβητές», με σκοπό «να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο», εξηγείται σε κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ.

Σημειώνεται πως οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με σκοπό να υπάρξει διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία παραμένει στον χώρο των διαπραγματεύσεων και η αμερικανική αντιπροσωπεία έχει πρόθεση οι εργασίες να συνεχιστούν όλη τη νύχτα», εξήγησε.