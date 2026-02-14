Ιράν: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις αρκετών εβδομάδων κατά της Τεχεράνης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πιθανές εκτεταμένες, εβδομάδες διαρκείς στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, έαν ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει σχετική εντολή, όπως αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι σε Reuters.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ένταση στη διπλωματία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρότερη σύγκρουση απ' ό,τι έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν μεταξύ των δύο χωρών, την ώρα που το ενδεχόμενο της διαπραγμάτευσης φαίνεται να απομακρύνεται.

Πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών στο Ομάν επιδιώκουν την αναβίωση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκε με πρόσθετο αεροπλανοφόρο, μαχητικά αεροσκάφη, καταδρομικά και χιλιάδες στρατιώτες.

Ιράν: Η δήλωση Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν και πρόσθεσε ότι μερικές φορές ο «φόβος» είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» σχετικά με το Ιράν, ενώ το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σε περίπτωση εκτεταμένων επιχειρήσεων, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν όχι μόνο πυρηνικές εγκαταστάσεις αλλά κρατικά και στρατιωτικά κέντρα εντός του Ιράν. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για τα αμερικανικά στρατεύματα είναι υψηλός, καθώς η Τεχεράνη διαθέτει ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων, ενώ η πιθανότητα ιρανικής αντίποινης αυξάνει τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικού εδάφους. Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Τουρκία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ζωτικές ανάγκες του Ισραήλ. Το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά απορρίπτει τη σύνδεση του ζητήματος με το πυραυλικό πρόγραμμα.

Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες πως δεύτερο αεροπλανοφόρο αναμένεται να αποπλεύσει «πολύ σύντομα» προς τη Μέση Ανατολή, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες ως προς την εξέλιξη της «ψυχρής σύγκρουσης» με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ τραυματικές». Όπως δήλωσε, σε περίπτωση αποτυχίας «θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, που θα είναι πολύ σκληρή», υπενθυμίζοντας τους βομβαρδισμούς του περασμένου Ιουνίου σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ήδη από τον Ιανουάριο είχε σταλεί στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν». Τώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολουθεί και το «Τζέραλντ Φορντ», ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα επανεκκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν, ωστόσο παραμένει αβέβαιο αν και πότε θα συνεχιστούν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την «ποιότητα» οποιασδήποτε συμφωνίας, ζητώντας να συμπεριληφθούν στο τραπέζι και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και η στήριξη που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις της περιοχής.

Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε «πιθανή αλλά εξαιρετικά δύσκολη» μια συμφωνία για την επανέναρξη των επιθεωρήσεων στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες η Τεχεράνη αρνείται να ανοίξει μετά τους βομβαρδισμούς.

Με πληροφορίες από Reuters