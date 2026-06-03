Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι δεν στοχοποίησαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν στοχοποίησε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται τους Φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν δεν άνοιξε πυρ εναντίον του αεροδρομίου του Κουβέιτ, αλλά ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από λάθος στο αμερικανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αφού δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τους ιρανικούς πυραύλους.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 63 άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αρχές κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ, το πρωί. Παράλληλα, ο στρατός στο Μπαχρέιν αναφέρει πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους και αρκετά drones που στόχευαν σε υποδομές πολιτών.

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Η νέα κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε όταν η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν πετρελαιοφόρο με σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το δεξαμενόπλοιο M/T Lexie αγνόησε επί 24 ώρες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε τελικά πύραυλο Hellfire, προκαλώντας ζημιές στη μηχανή του πλοίου ώστε να ακινητοποιηθεί.

Λίγες ώρες αργότερα ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον στόχων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN