Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ – Αντιδρά το Πεντάγωνο

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Παρασκευή δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα ακόμη περιστατικό κλιμάκωσης στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το τάνκερ Talara, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, είχε αποπλεύσει από το Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, το πλοίο «παραβίαζε τη νομοθεσία» μεταφέροντας «μη εξουσιοδοτημένο φορτίο». Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, όμως υπηρεσίες θαλάσσιας ασφάλειας αναφέρουν ότι πιθανότατα μετέφερε καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Η εταιρεία Ambrey, που παρακολουθεί την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, ανέφερε ότι το Talara ταξίδευε προς τα νότια όταν τρία μικρά σκάφη το προσέγγισαν, αναγκάζοντάς το να αλλάξει απότομα πορεία. Λίγο μετά, η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχασε κάθε επαφή με το πλήρωμα. Το πλοίο βρισκόταν 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Χορ Φακάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ, που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για τον Περσικό Κόλπο, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και υπενθύμισε ότι τα εμπορικά πλοία «δικαιούνται ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση».

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Συναλλαγών του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει αναφορές για το περιστατικό και κάλεσε όλα τα πλοία να ταξιδεύουν «με αυξημένη προσοχή» και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Ένα ακόμη περιστατικό σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης

Το Ιράν έχει καταλάβει αρκετά δεξαμενόπλοια τα τελευταία χρόνια, επικαλούμενο λαθρεμπόριο καυσίμων ή νομικές υποθέσεις. Το νέο επεισόδιο εντάσσεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης μετά τις συγκρούσεις Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο, όταν ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις και η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις.

Τον περασμένο Απρίλιο, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν καταλάβει εμπορικό πλοίο συνδεόμενο με ισραηλινά συμφέροντα, λίγες ημέρες μετά τον βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Συρία.

Με πληροφορίες από BBC