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Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν υποδομές της Amazon στο Μπαχρέιν

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των φρουρών της επανάστασης, στην Ιορδανία καταστράφηκαν ένα σύστημα ραντάρ αεράμυνας καθώς και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου EPA
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο υποδομές της Amazon στο Μπαχρέιν.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, οι κεντρικές υποδομές δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας επλήγησαν και καταστράφηκαν από πυραύλους κρουζ.

Παράλληλα, το πρακτορείο υποστήριξε την ίδια μέρα ότι οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των φρουρών της επανάστασης, στην Ιορδανία καταστράφηκαν ένα σύστημα ραντάρ αεράμυνας καθώς και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, η αεροπορική επιδρομή αποτελεί «συνέχεια της επιχειρήσεως για την εκκαθάριση της περιοχής από ραντάρ και συστήματα άμυνας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ευρύτερες επιθέσεις με πυραύλους και drones, ολοκληρώνοντας έτσι τη “μαύρη νύχτα” για τα ραντάρ του αμερικανικού εχθρού».

Με πληροφορίες από Jerusalem Ρost 

Διεθνή

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