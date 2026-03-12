Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δεσμεύτηκαν να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από την σχετική οδηγία που έδωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Ως απάντηση στην εντολή του ανώτατου διοικητή, θα καταφέρουμε τα ισχυρότερα πλήγματα εναντίον του επιτιθέμενου εχθρού κρατώντας την ίδια ώρα κλειστά τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στο Χ, ο διοικητής των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων Αλιρεζά Τανγκσιρί, λίγο μετά την πρώτη ομιλία του νέου ηγέτη, που ανέγνωσε στην ιρανική τηλεόραση μία παρουσιάστρια.

Το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τον πόλεμο στο Ιράν

Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση, δήλωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν στην πρώτη του δήλωση.

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του και στοχεύει μόνο τις αμερικανικές βάσεις, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε σε εθνική ενότητα σε τηλεοπτική ομιλία του και δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι θα εκδικηθούν για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε, οι τραυματίες θα λάβουν δωρεάν περίθαλψη, ενώ η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσφορά κάποιας οικονομικής αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές.

«Οι εχθροί θα πληρώσουν», είπε, τονίζοντας παράλληλα ότι οι αντίπαλοι «ψεύδονται».

Τόνισε ότι θα «κάνουν το καλύτερο που μπορούν και θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν την προσπάθεια του νεκρού ηγέτη τους».

Παράλληλα, στόχος είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.