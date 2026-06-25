Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν επιτρέπουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά τους

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ να μην διασχίσουν το θαλάσσιο πέρασμα χωρίς την άδειά τους.

Παράλληλα, απείλησαν όσα πλοία δεν συμμορφωθούν με «κατάλληλα μέτρα».

Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ αποτελεί ένα ιδιαίτερο, αλλά και αβέβαιο κομμάτι στις συνομιλίες Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής «τελών» για τη διέλευση από τα Στενά, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε αυτό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «διεθνή θαλάσσια οδό».

Το κρίσιμο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ

«Η μόνη εξουσιοδοτημένη διαδρομή για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης. Οποιαδήποτε διέλευση χωρίς την άδεια του Ιράν θεωρείται «απαράδεκτη και επικίνδυνη» και θα ληφθούν «τα κατάλληλα μέτρα», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους, στην οποία καταγγέλλουν «την ανακοίνωση από κάποιες αρχές μια νέας θαλάσσιας διαδρομής».

Τα Στενά του Ορμούζ είναι μια στενή πλωτή οδός, μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων, που χωρίζει το Ιράν και το Ομάν. Οι μόνες διελεύσεις που επιτρέπονται από το Ιράν είναι μέσω ενός διαδρόμου που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπέγραψαν Τεχεράνη και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τέλη «μόνο για 60 ημέρες». Το κείμενο προσθέτει ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει μέτρα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων».

Την Τρίτη το Ιράν και το Ομάν ανακοίνωσαν ότι θα εξετάσουν το «ποσό» που θα μπορούσε να επιβάλλεται για τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση των Στενών.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή του Κόλπου, τόνισε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων ή τελών στα Στενά του Ορμούζ.