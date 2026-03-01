Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας εναντίον του εχθρού»

Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, το «βλέμμα» του διεθνούς Τύπου στρέφεται στους Φρουρούς της Επανάστασης και την «επόμενη ημέρα για το Ιράν».

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων «μεγάλης κλίμακας εναντίον «του εχθρού», την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης 'Ειλικρινής υπόσχεση 4' εναντίον του εχθρού», ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.

Σε νεότερη ενημέρωση, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ. «Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι «η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ