Ιράν: Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών

Η πλευρά του Ιράν υποστήριξε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται κανονικά, μέσω διαμεσολαβητές, παρά τις πρόσφατες εχθροπραξίες των δυο πλευρών.

«Ενημερωθήκαμε από τους μεσολαβητές, λάβαμε μηνύματα χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, όμως το βασικό είναι πως ο διπλωματικός μηχανισμός ήταν ενεργός τις τελευταίες ημέρες. Οι ιδέες μάς διαβιβάστηκαν μέσω ορισμένων μεσολαβητών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Θυμίζουμε ότι Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν έχουν εμπλακεί στις μεσολαβήσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ιράν: Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι τα Στενά του Ορμούζ, ένας στρατηγικός θαλάσσιος δίαυλος τον έλεγχο του οποίου διεκδικούν η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να «απειληθεί η ασφάλεια» του Ιράν.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή η θαλάσσια δίοδος να εκτραπεί εκ νέου από την πρωταρχική χρήση της για να απειληθούν η ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», είπε ο Ε. Μπαγαΐ, προσθέτοντας πως η χώρα του είναι «αποφασισμένη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα» προκειμένου να διασφαλίσει την κυριαρχία της.

Πριν από λίγες ημέρες και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι συνομιλίες συνεχίζονται κανονικά παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει και πάλι τα αμερικανικά πλήγματα.