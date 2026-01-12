Ιράν: Οι διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος ως «προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ, ανέφερε ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε «προειδοποίηση» με αποδέκτη τις ΗΠΑ τη μεγάλη κινητοποίηση υποστηρικτών του καθεστώτος, που κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους

Η φιλοκαθεστωτική κινητοποίηση ήταν μία απάντηση στο κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στην ηγέτιδα δύναμη που συγκλονίζει εδώ και δύο εβδομάδες τη χώρα.

«Μήνυμα» προς τις ΗΠΑ οι διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος στο Ιράν

«Ήταν μια προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολιτικούς, ώστε να σταματήσουν τις παραπλανητικές δολοπλοκίες τους» είπε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Αυτές οι μαζικές συγκεντρώσεις, ένδειξη αποφασιστικότητας, οδήγησαν σε αποτυχία το σχέδιο των ξένων εχθρών που θα το εφάρμοζαν Ιρανοί μισθοφόροι», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει πολλές φορές την Τεχεράνη με στρατιωτική επέμβαση, με αφορμή τις διαδηλώσεις. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σήμερα ότι ο Τραμπ «δεν φοβάται» να χρησιμοποιήσει τον στρατό στο Ιράν αλλά προτιμά τη διπλωματία.

Μιλώντας στην εκπομπή America Reports του τηλεοπτικού δικτύου Fox News η Λέβιτ είπε επίσης ότι το Ιράν στέλνει κατ’ ιδίαν «πολύ διαφορετικά» μηνύματα στην Ουάσινγκτον από αυτά που δηλώνει δημοσίως.

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, από την αρχή των διαμαρτυριών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights.