Ιράν: «Όχι» σε νέες διαπραγματεύσεις εάν δεν εκπληρωθούν οι όροι του Μνημονίου Συνεννόησης 

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του Μνημονίου Συνεννόησης (MOU).

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία πριν εφαρμοστούν οι όροι 1, 4, 5, 10 και 11 του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding - MOU).

Αναφερόταν στην παύση των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση για 60 ημέρες μόνο, καθώς και την παροχή εξαιρέσεων για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων, και την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Ιράν: «Παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο»

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο», υπογράμμισε και την ίδια ώρα, τόνισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά, επισημαίνοντας ότι η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως προβλέπεται στο κείμενο.

Ακόμη, ανέφερε ότι, μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ με την υπογραφή του MoU στις 17 Ιουνίου, το Ιράν έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι κατά τις προηγούμενες 50–60 ημέρες δεν κατάφερε να εξαχθεί «ούτε ένα βαρέλι».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ