Ιράν: «Οφθαλμός αντί οφθαλμού» - Το μήνυμα Αραγτσί μετά τις απειλές του Τραμπ

«Οφθαλμός αντί οφθαλμού», γράφει μεταξύ άλλων, το μήνυμα που δημοσίευσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μετά τις απειλές Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε δική του ανάρτηση, ότι για κάθε πλοίο που «χτυπά» η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν.

Τώρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποιεί πως «το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού».

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση», τόνισε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις απειλές Τραμπ, όπου υπογραμμίζεται πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».

Η απειλή Τραμπ και η επίθεση στο νησί Λαράκ

Η ανάρτηση του Τραμπ που προηγήθηκε, ανέφερε: «Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πυροβολεί πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή εντός της πρωτεύουσας Τεχεράνης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε επίθεση στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ και ειδικότερα, μεταδίδει ότι: «Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ (νότια) αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί», εξηγώντας ότι οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης» και «την έκταση πιθανών ζημιών».

Ιράν: Διαψεύδει ότι υπάρχει μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ

Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, το οποίο απείλησε με σφοδρό πλήγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά», τόνισε σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (αγγλικό ακρωνύμιο IAEA, γαλλικό, AIEA).

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters, ΑΠΕ