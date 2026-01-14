Ιράν: Ο Τραμπ λέει πως δεν έγιναν εκτελέσεις διαδηλωτών - Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης

Οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης απέναντι στο Ιράν, αλλά προς το παρόν δηλώνουν ότι θα περιμένουν τις εξελίξεις.

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί την κατάσταση και ότι έχει ενημερωθεί πως, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι του έχει μεταφερθεί πως οι θάνατοι στο πλαίσιο της καταστολής των κινητοποιήσεων υποχωρούν. Επανέλαβε ότι θα αντιδρούσε έντονα αν προχωρούσαν εκτελέσεις, προσθέτοντας ότι, με βάση την ενημέρωση που έχει, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επίκειται.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του ίδιου, σύμφωνα με τις οποίες θα θεωρούσε εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη την εκτέλεση διαδηλωτών. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην υπόθεση του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί, για τον οποίο κυκλοφόρησαν πληροφορίες περί εκτέλεσης που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο φαίνεται να υπάρχει προσπάθεια αποκλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το Ισραήλ, ισραηλινοί αξιωματούχοι διαμήνυσαν προς την Τεχεράνη ότι δεν θα προχωρήσουν σε προληπτικό χτύπημα, εφόσον δεν υπάρξει επίθεση εναντίον τους. Το μήνυμα φέρεται να διαβιβάστηκε μέσω ρωσικού διαύλου, με το Ιράν να απαντά ότι επίσης δεν προτίθεται να κινηθεί πρώτο.

Την ίδια ώρα, από την Τεχεράνη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η κυβέρνηση έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Όπως είπε, μετά από τρεις ημέρες «τρομοκρατικών ενεργειών», όπως τις χαρακτήρισε, η χώρα έχει επιστρέψει στην ηρεμία, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν την πιο σκληρή καταστολή διαδηλώσεων των τελευταίων ετών.

Ιράν: Χιλιάδες οι νεκροί στις διαδηλώσεις

Στο μεταξύ, τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την έκταση της καταστολής παραμένουν αντιφατικά και εξαιρετικά δύσκολο να επαληθευτούν. Η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτών σε 15 επαρχίες από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Όπως σημειώνει η οργάνωση, ο αριθμός αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις που έχουν διασταυρωθεί άμεσα από την ίδια ή μέσω δύο ανεξάρτητων πηγών και συνοδεύονται από στοιχεία νοσοκομείων και νεκροτομείων. Πρόκειται, δηλαδή, για το κατώτατο επιβεβαιωμένο μέγεθος των απωλειών και όχι για συνολική αποτίμηση.

Παράλληλα, πηγές στο ιρανικό υπουργείο Υγείας φέρονται να έχουν ενημερώσει την οργάνωση ότι μόνο στο διάστημα από 8 έως 12 Ιανουαρίου σκοτώθηκαν περίπου 3.500 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τόσο διαδηλωτών όσο και δυνάμεων που συνδέονται με το κράτος.

Δεδομένου ότι τα κρατικά μέσα είχαν αναγνωρίσει προηγουμένως τον θάνατο τουλάχιστον 121 μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας και των δικαστικών αρχών, προκύπτει ότι μέσα σε αυτό το πενθήμερο οι απώλειες μεταξύ των διαδηλωτών ανέρχονται σε τουλάχιστον 3.379.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η πλειονότητα των θυμάτων είναι κάτω των 30 ετών, ενώ τουλάχιστον 15 είναι ανήλικοι κάτω των 18. Η οργάνωση συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ηλικία των νεκρών.

Την ίδια ώρα, κυκλοφορούν και εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα και ανεβάζουν δραματικά τον απολογισμό. Ορισμένες πηγές μιλούν για 2.000 έως 5.000 νεκρούς, ενώ εκτιμήσεις που αποδίδονται σε ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν λόγο για περίπου 5.000. Το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International υποστηρίζει ότι μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι.

Ακόμη υψηλότερους αριθμούς μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο δύο πηγές στο εσωτερικό του Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες οι νεκροί ενδέχεται να έφτασαν τις 20.000. Ωστόσο, λόγω της σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου και των αυστηρών περιορισμών στη ροή πληροφοριών, η ανεξάρτητη επιβεβαίωση τέτοιων ισχυρισμών παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται, πάντως, είναι ότι το πραγματικό μέγεθος των απωλειών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνεχίζουν τη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, ακόμη και για περιστατικά από τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων.

Με πληροφορίες από Guardian