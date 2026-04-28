Ιράν: Ο Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης – Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε, όπως ήταν αναμενόμενο, ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επίλυση του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που μίλησε στο Reuters.

Η εξέλιξη αυτή μειώνει τις ελπίδες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό, έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Η πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει την αναβολή της συζήτησης για το πυρηνικό της πρόγραμμα έως ότου τερματιστεί ο πόλεμος και επιλυθούν οι διαφορές που αφορούν τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση μεταφράζεται ως ο «εφιάλτης» των ΗΠΑ, οι οποίες επιμένουν ότι τα πυρηνικά ζητήματα πρέπει να τεθούν εξαρχής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για τον λόγο αυτό, ο Τραμπ «εμφανίστηκε δυσαρεστημένος», σύμφωνα με αξιωματούχο που είχε ενημέρωση για τη συνάντηση του προέδρου με τους συμβούλους του τη Δευτέρα και μίλησε ανώνυμα στο Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου», καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Ιράν: Οι τρεις φάσεις της πρότασης στις ΗΠΑ

Ρεπορτάζ του λιβανέζικου καναλιού Al Mayadeen, το οποίο επικαλείται και η ΕΡΤ, αναφέρει ότι το Ιράν παρουσίασε μια διαπραγματευτική πρόταση τριών φάσεων, που εάν εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επιτρέψει την επανέναρξη των συνομιλιών.

Η πρώτη φάση φέρεται να εστιάζει στον τερματισμό του πολέμου και την εγγύηση ότι δεν θα αρχίσουν ξανά επιθέσεις ούτε κατά του Ιράν, αλλά ούτε και κατά του Λιβάνου. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει ξεκαθαρίσει, ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε συζητήσεις για άλλα ζητήματα πριν ολοκληρωθεί αυτή η φάση.

Εάν υπάρξει συμφωνία, οι συνομιλίες θα περάσουν στη δεύτερη φάση, η οποία αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να υπάρξει συντονισμός με το Ομάν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Στενών.

Η τρίτη φάση συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν, σύμφωνα με το Al Mayadeen, απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό ζήτημα πριν υπάρξει συμφωνία για τις δύο προηγούμενες φάσεις.

Ιράν: Η συμφωνία του 2015

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και μεγάλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, είχε περιορίσει δραστικά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, το οποίο η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς -μη στρατιωτικούς- σκοπούς. Η συμφωνία αυτή κατέρρευσε όταν ο Τραμπ αποχώρησε μονομερώς από αυτήν κατά την πρώτη του θητεία.

Οι ελπίδες για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών προσπαθειών έχουν περαιτέρω εξασθενήσει, μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του συμβούλου Τζάρετ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ. Στην πακιστανική πρωτεύουσα είχε μεταβεί δύο φορές, το ίδιο Σαββατοκύριακο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ακόμη, ο Αραγτσί επισκέφθηκε το Ομάν, ενώ τη Δευτέρα ταξίδεψε στη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έλαβε λόγια υποστήριξης από έναν μακροχρόνιο σύμμαχο.

Σε δικές της δηλώσεις, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ αν και απέφυγε να τοποθετηθεί συγκεκριμένα στην ιρανική πρόταση, δήλωσε, ότι τα αιτήματα του Τραμπ παραμένουν τα ίδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να παραδώσει το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

«Δεν θα έλεγα ότι την σκέφτονται. Θα έλεγα μόνο ότι έγινε μια συζήτηση σήμερα το πρωί, για την οποία δεν θέλω να μιλήσω. Θα τα ακούσετε απευθείας από τον πρόεδρο, είμαι βέβαιη», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters