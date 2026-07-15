Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να πλήξει γέφυρες και ενεργειακές υποδομές του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η χώρα δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, οι οποίες έγιναν σε συνέντευξή του στο Fox News, μεταδόθηκαν την ώρα που οι δύο χώρες αντάλλασσαν πυρά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως ανακαλέσει την απειλή επιβολής τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται μέσω των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά επανέφερε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα θα γίνουν πραγματικά δύσκολα για αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα καταστρέψουμε όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής τους. Θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι και διαπραγματευτούν».

"We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them."



Speaking with FOX News' @TreyYingst, President Trump warned that Iran's energy… pic.twitter.com/ieHMeZ76oC — Fox News (@FoxNews) July 14, 2026

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε απειλήσει ξανά με βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, είχε απαντήσει τότε: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η σκόπιμη επίθεση κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών αποτελεί έγκλημα πολέμου».

Οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 για την ανθρωπιστική συμπεριφορά σε περίοδο πολέμου απαγορεύουν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που θεωρούνται απαραίτητες για τους αμάχους.

«Θα αφήσω τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος, αλλά τελικά θα πλήξουμε ενεργειακούς στόχους», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Special Report with Bret Baier, που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν μεταφέρει στους Ιρανούς ομολόγους τους το βράδυ της Τρίτης ότι «καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία, αλλιώς δεν θα σας έχει απομείνει τίποτα».

Η κλιμάκωση της ρητορικής σημειώνεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι ο δασμός 20% που είχε απειλήσει να επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ θα αντικατασταθεί από «τεράστιες» εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες πριν ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιήσει μια επτάωρη σειρά επιθέσεων κατά του Ιράν και επαναφέρει τον αποκλεισμό των λιμανιών του.

Νέα εκατέρωθεν πλήγματα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι έπληξε «δεκάδες» ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο «να μειώσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα πολιτικών πλοίων».

Τουλάχιστον επτά Ιρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από αμερικανικές επιδρομές σε βάση στη νοτιοανατολική πόλη Μπαμπούρ, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτιζε επιθετικά ιρανικά drones, ενώ το Μπαχρέιν ενεργοποίησε σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

«Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με drones, μετά την κακόβουλη ιρανική επίθεση», ανέφερε ο στρατός του Κουβέιτ. Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν επίσης ότι το Ιράν «στόχευσε σκόπιμα αμάχους» στην περιοχή, επιτιθέμενο σε επτά εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα «σχεδόν δώδεκα μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν σκοτωθεί, αγνοούνται ή τραυματιστεί», σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητή της Centcom το βράδυ της Τρίτης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) δήλωσαν το βράδυ της Δευτέρας ότι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ στόχευσαν δύο εθνικά δεξαμενόπλοια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ινδός ναυτικός και να τραυματιστούν οκτώ ακόμη, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) επιβεβαίωσαν αργότερα τις επιθέσεις μέσω ανακοίνωσης στο Telegram, υποστηρίζοντας ότι δύο δεξαμενόπλοια αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από περιοχή με νάρκες.

Δεν ήταν σαφές σε ποιες άλλες επιθέσεις αναφερόταν η ανακοίνωση της Centcom. Οι IRGC δεν είχαν κάνει άμεσα σχόλιο.

Με πληροφορίες από BBC