Ιράν: «Ο Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο ζωές Βρετανών»

Με προειδοποιήσεις απαντά το Ιράν στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να εγκρίνει τη χρήση των στρατιωτικών βάσεών της από τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε, ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ «θέτει σε κίνδυνο ζωές Βρετανών» με την απόφασή του, σημειώνοντας, ότι: «Η Τεχεράνη θα ασκήσει το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα».



Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το «πράσινο φως» στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου

Νωρίτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση των βάσεών του από τις ΗΠΑ για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή, εν μέσω πολέμου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε επιτρέψει νωρίτερα στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις με σκοπό την αποτροπή εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν που θα έθεταν σε κίνδυνο βρετανικά συμφέροντα ή ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, στη σημερινή τους συνάντηση, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε πλέον να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει και την προστασία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δηλώνει πως «οι αρχές που διέπουν την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στη σύγκρουση παραμένουν οι ίδιες».

Εκπρόσωπός της τόνισε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σήμερα πως οι βάσεις μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για «αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο «δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

Προσθέτουν, τέλος, ότι «οι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για επείγουσα αποκλιμάκωση και ταχεία επίλυση του πολέμου».



Με πληροφορίες από BBC

