Ιράν: Ο πρόεδρος προτείνει μεταφορά της πρωτεύουσας από την Τεχεράνη λόγω κρίσης νερού

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιαν, δήλωσε ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Τεχεράνη προς τον νότο, λόγω της ανεξέλεγκτης αστικής εξάπλωσης, της έλλειψης υδάτινων πόρων και της αυξανόμενης απειλής καθίζησης του εδάφους.

Κατά την επίσκεψή του στην επαρχία Χορμοζγκάν, στις ακτές του Περσικού Κόλπου απέναντι από το Ντουμπάι, ο Πεζεσκιαν εξήγησε ότι έχει ήδη θέσει την πρόταση στον ανώτατο ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από το περασμένο έτος, αν και δέχθηκε σφοδρή κριτική. «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα απαιτούν να κατευθύνουμε την αναπτυξιακή πορεία προς τον Περσικό Κόλπο», είπε, επισημαίνοντας ότι η περιοχή προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ανοιχτές θάλασσες και μεγάλες δυνατότητες εμπορίου.

Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι πόλεις Τεχεράνη, Καράτζ και Καζβίν βρίσκονται ήδη σε οξύτατη κρίση νερού.

Η κρίση του νερού στην Τεχεράνη

Η Τεχεράνη, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια, καταναλώνει σχεδόν το ένα τέταρτο των αποθεμάτων νερού της χώρας. Ωστόσο, η μείωση των βροχοπτώσεων, η εξάντληση των υπόγειων υδάτων και η πίεση στα φράγματα έχουν οξύνει το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον Πεζεσκιαν, πέρυσι οι βροχοπτώσεις έφτασαν μόλις τα 140 χιλιοστά, έναντι μέσου όρου 260 χιλιοστών, δηλαδή 50-60% λιγότερες. Οι εκτιμήσεις για το 2025 είναι ακόμη χειρότερες, με λιγότερα από 100 χιλιοστά.

«Η μείωση του νερού πίσω από τα φράγματα, το στέγνωμα ορισμένων πηγαδιών και το υψηλό κόστος μεταφοράς νερού από άλλες περιοχές δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας. Αν θελήσουμε να μεταφέρουμε νερό στην Τεχεράνη, το κόστος ανά κυβικό μέτρο θα φτάσει τα 4 ευρώ», είπε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες από την υπεράντληση των υδάτων: «Σε ορισμένες περιοχές το έδαφος υποχωρεί έως και 30 εκατοστά τον χρόνο. Αυτό είναι καταστροφή και αποδεικνύει ότι το νερό κάτω από τα πόδια μας τελειώνει».

Ο ίδιος τόνισε ότι η ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στους φυσικούς πόρους «οδηγεί μόνο σε καταστροφή» και επέμεινε ότι η μεταφορά της πρωτεύουσας αποτελεί πλέον αναγκαστική επιλογή.

Η ιδέα μεταφοράς της πρωτεύουσας έχει τεθεί και στο παρελθόν. Ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ρουχανί είχε μάλιστα παρουσιάσει σχέδιο με εναλλακτικές επιλογές, χωρίς όμως να υλοποιηθεί.

Με πληροφορίες από Guardian