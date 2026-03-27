Ιράν: Ο πόλεμος διαταράσσει τις προμήθειες λιπασμάτων στην Ινδία

Οι προμήθειες λιπασμάτων στην Ινδία βρίσκονται υπό πίεση μετά από διακοπές στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ανησυχίες για μειωμένη αγροτική παραγωγή και υψηλότερες τιμές τροφίμων.

Η Ινδία, δεύτερη μεγαλύτερη καταναλώτρια λιπασμάτων στον κόσμο μετά την Κίνα, βασίζεται σε εισαγωγές πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων, κυρίως από τον Κόλπο, μέσω του Στενών του Ορμούζ, όπου οι μεταφορές έχουν διαταραχθεί.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι προμήθειες λιπασμάτων δεν θα επηρεαστούν και να προστατεύσει τους αγρότες από τυχόν επιπτώσεις. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα υπάρχοντα αποθέματα επαρκούν για την επερχόμενη σπορά, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει αν η σύγκρουση παραταθεί.



Η χρήση λιπασμάτων, όπως η ουρία, είναι κρίσιμη για πολλές βασικές καλλιέργειες, όπως το ρύζι και το σιτάρι. Η Ινδία χρησιμοποιεί σχεδόν 40 εκατομμύρια τόνους ουρίας ετησίως, υποστηριζόμενη από κυβερνητικές επιδοτήσεις, και οι διαταραχές στις προμήθειες μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις των αγροτών για φύτευση.

Η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές της Ινδίας

Στις βόρειες πολιτείες Παντζάμπ και Χαριάνα, μεγάλες περιοχές παραγωγής σιτηρών, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν νιώθουν ακόμη πίεση, καθώς η κύρια περίοδος σποράς ξεκινά τον Ιούνιο-Ιούλιο.

Τα αποθέματα είναι διαθέσιμα μέσω συνεταιρισμών και αποθηκών παραγωγών, αλλά υπάρχει ανησυχία για το μέλλον. Η παραγωγή λιπασμάτων στην Ινδία πλήττεται, καθώς τα εργοστάσια παίρνουν μόνο το 70% του φυσικού αερίου που χρειάζονται, μετά από κυβερνητική οδηγία.

Οι τιμές λιπασμάτων και φυσικού αερίου έχουν ήδη αυξηθεί στην Ασία, και η μείωση διαθεσιμότητας μπορεί να οδηγήσει ορισμένους αγρότες να περιορίσουν τη χρήση λιπασμάτων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για τις αποδόσεις της επόμενης καλλιέργειας είναι μικρός, αλλά η σημασία αυξάνεται για τις μελλοντικές σεζόν. Συγκεκριμένα, η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει εάν οι αλυσίδες προμήθειας θα σταθεροποιηθούν σύντομα ή θα υπάρξουν μεγαλύτερες ελλείψεις.

Με πληροφορίες BBC