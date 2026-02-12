Ιράν: Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι ο Τραμπ «δημιουργεί τις συνθήκες» για μια συμφωνία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ελπίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δημιουργεί τις συνθήκες» για μια «καλή συμφωνία» με το Ιράν.

Εντούτοις, δεν κρύβει τις επιφυλάξεις του, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία «θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που θεωρούνται πολύ σημαντικά για το Ισραήλ», όπως είναι ο τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και άλλα.

Ο Τραμπ θα φέρει μία καλή συμφωνία με το Ιράν;

«Οι συνθήκες που δημιουργεί (σ.σ. ο Τραμπ) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι (οι Ιρανοί) ασφαλώς κατανοούν ότι διέπραξαν λάθος την τελευταία φορά, όταν δεν κατέληξαν σε συμφωνία, θα μπορούσαν να επιτρέψουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας», είπε ο Νετανιάχου πριν την αναχώρησή του από την Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή», όμως υπογράμμισε ότι δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υιοθέτησε τις προτάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Έχουμε μια πολύ στενή, αυθεντική, ανοιχτή σχέση» είπε σήμερα ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πολλά θέματα αλλά κατά κύριο λόγο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι ο Τραμπ ήθελε «να ακούσει την άποψή του».

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι οι Ιρανοί έχουν ήδη μάθει με ποιον έχουν να κάνουν», δήλωσε.

