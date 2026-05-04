Ιράν: Ο νέος «χάρτης ελέγχου» των Στενών του Ορμούζ - Αναφορές για χτύπημα σε αμερικάνικο πλοίο

Νέο χάρτη σχετικά με την περιοχή ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, εξέδωσε το παραστρατιωτικό σώμα του Ιράν, οι «Φρουροί της Επανάστασης», όπως έκαναν γνωστό διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency μεταδίδει, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ότι δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του αμερικανικού ναυτικού κοντά στο νησί Τζασκ, στα Στενά του Στενά του Ορμούζ, αφότου, όπως υποστηρίζει, αγνόησε προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης να σταματήσει.

Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές και έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα την επιχείρηση «Project Freedom», με στόχο να συνοδεύσουν πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο πέρασμα.

Το Al Jazeera έφερε στη δημοσιότητα τον νέο χάρτη των «Φρουρών της Επανάστασης» για τα Στενά του Ορμούζ / Φωτ.: Al Jazeera

Ιράν: Τι περιλαμβάνει ο νέος χάρτης για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τη US Central Command, η επιχείρηση θα υποστηριχθεί από 15.000 στρατιωτικούς, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και ναυτικές μονάδες, καθώς και drones.

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim News Agency μετέδωσε ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, σύμφωνα με την οποία ναυτικές δυνάμεις της χώρας απέτρεψαν την είσοδο αμερικανικών πολεμικών στα Στενά του Ορμούζ, «με μια αποφασιστική και άμεση προειδοποίηση».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο υποστράτηγος Αλί Αμπντολάχι, επικεφαλής του κεντρικού στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, προειδοποίησε τις ξένες ναυτικές δυνάμεις να μην επιχειρήσουν -συνοδεία εμπορικών πλοίων στην περιοχή, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παγκόσμιου εμπορίου».

«Οι υποστηρικτές της Αμερικής θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην προβούν σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες», δήλωσε, σύμφωνα με το Fars.

Όπως ειπώθηκε, στο επίκεντρο της έντασης βρίσκεται πλέον και ένας νέος χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αποτυπώνοντας τις περιοχές των Στενών του Ορμούζ που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Στενά του Ορμούζ: Η περιοχή που ελέγχει το Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ζώνη αυτή εκτείνεται δυτικά έως μια νοητή γραμμή ανάμεσα στο δυτικό άκρο του νησιού Κεσμ του Ιράν και το εμιράτο Ουμ αλ-Κουουέιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ ανατολικά φτάνει μέχρι τη γραμμή μεταξύ του όρους Μομπάρακ στο Ιράν και του εμιράτου Φουτζέιρα.

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό ο συγκεκριμένος χάρτης διαφοροποιείται από προηγούμενες ιρανικές αξιώσεις, ωστόσο η δημοσιοποίησή του ερμηνεύεται ως προσπάθεια ενίσχυσης του μηνύματος ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να ελέγχει τις θαλάσσιες κινήσεις στο κρίσιμο αυτό πέρασμα.

Παράλληλα, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι οποιοδήποτε πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες που έχει ορίσει το Ιράν για τη διέλευση από τα Στενά θα «σταματά με τη βία».

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Όσα πλοία κινούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και σε συντονισμό με το ιρανικό ναυτικό θα είναι ασφαλή», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα αντιμετωπίσουν «σοβαρούς κινδύνους».

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, από όπου διέρχεται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Κάθε ένταση στην περιοχή έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera