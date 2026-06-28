Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζητά τη δίωξη των ηγετών ΗΠΑ και Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου

Σε μήνυμά του με αφορμή την Εβδομάδα Δικαιοσύνης στο Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στο δικαστικό σύστημα του Ιράν να προχωρήσει στη δίωξη των Αμερικανών και Ισραηλινών ηγετών για αυτό που περιέγραψε ως εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των πολέμων του Ιουνίου 2025 και του Μαρτίου 2026.

«Οι δράστες αυτών των εγκλημάτων πρέπει να συλληφθούν και να λογοδοτήσουν για αυτά», αναφέρει ο Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντας τα φερόμενα εγκλήματα ως «έναν φάκελο υποθέσεων ανάμεσα σε εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες, σημαντικές νομικές υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν με σοβαρότητα στα εγχώρια και διεθνή δικαστήρια».

Είπε ότι οι υποθέσεις περιλαμβάνουν τη δολοφονία παιδιών στη Μινάμπ και τη Λαμέρντ, επιθέσεις σε ιατρικές και υπηρεσιακές εγκαταστάσεις, καθώς και τη δολοφονία του Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με εκτεταμένες σωματικές, ψυχολογικές, υλικές και πνευματικές βλάβες που, όπως είπε, υπέστη ο ιρανικός λαός.

Ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να βασιστεί σε προηγούμενες οδηγίες για τη διερεύνηση εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τον προηγούμενο πόλεμο και να συνεχίσει να επιδιώκει τη λογοδοσία «μέχρι να εκδοθεί απόφαση και η εκτέλεσή της να ανατεθεί στους αρμόδιους φορείς».

Υποστήριξε επίσης ότι δηλώσεις Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων ενισχύουν τη νομική υπόθεση.

«Οι ομολογίες και ακόμη και η προκλητική επίδειξη ορισμένων Αμερικανών και σιωνιστών εχθρικών ηγετών σχετικά με αυτά τα εγκλήματα αποτελούν παραδοχή ενοχής», είπε, προσθέτοντας ότι τέτοιες δηλώσεις «έθεσαν τις κατάλληλες βάσεις για την αποκατάσταση των παραβιασμένων δικαιωμάτων του έθνους».

The confessions and even brazen boasting of some of the leaders of the US-Zionist enemy regarding these crimes, are indisputably an admission of crime, and these effectively pave the way for the vindication of the [Iranian] nation's rights that have been violated. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 28, 2026

Η Δικαιοσύνη πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών παραμένει κεντρική αποστολή της Δικαιοσύνης, περιγράφοντας τις ευθύνες της ως αποκατάσταση των δημόσιων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της διαφθοράς, εφαρμογή του νόμου, προστασία των νόμιμων ελευθεριών και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο δικαστικό σύστημα.

«Η τιμή της Δικαιοσύνης βρίσκεται στην αποκατάσταση των δημόσιων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στη θέσπιση ορίων εξουσίας και στην εποπτεία της εφαρμογής του νόμου», είπε.

Υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση της ίδιας της Δικαιοσύνης είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών θεσμών γενικότερα και ότι το δικαστικό έργο πρέπει να αντανακλάται «από τις αίθουσες των δικαστηρίων έως τους δημόσιους χώρους και την κοινωνική σφαίρα».

Πρόσθεσε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να γίνει ένας θεσμός στον οποίο «κάθε αδικημένος θα τη θεωρεί καταφύγιό του», διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική επιρροή και οι προσωπικές σχέσεις δεν θα παίζουν κανέναν ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης.